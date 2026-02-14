مصر تدعو لتنفيذ خطة ترمب كاملة وتطالب إسرائيل يالانسحاب من غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه يجب تنفيذ كل استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وأوضح عبد العاطي أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قطاع غزة تتضمن 20 نقطة، وأن القاهرة لن تسمح لأي طرف بالتركيز على نقاط بعينها وإغفال أخرى.

وأكد على أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة إلى المنطقة العازلة جزء لا يتجزأ من خطة ترمب، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع عراقيل لتنفيذ الاتفاق، لكن القاهرة تتواصل مع واشنطن بشأنها باعتبارها من الضامنين للاتفاق.

حصر السلاح

وعن نزع السلاح بقطاع غزة، قال الوزير المصري إن هناك أفكارا مبتكرة للتعامل مع حصر السلاح في غزة من خلال توافق ومظلة فلسطينيين.

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تنص على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من القطاع، ونزع السلاح وتشكيل إدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار.

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن التصريحات من داخل قطاع غزة بشأن جاهزية تسليم المؤسسات تمهد لإدارة المرحلة الانتقالية.

ودعت اللجنة الوسطاء وجميع الأطراف إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، ووصفت الاستعداد لانتقال منظم بأنه فرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 72 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ وقف لإطلاق النار لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن استشهاد 591 فلسطينيا وإصابة 1598.