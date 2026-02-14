جنيف تحتضن الثلاثاء جولة دبلوماسية مزدوجة بشأن إيران وأوكرانيا

تتحول مدينة جنيف السويسرية الثلاثاء المقبل إلى مركز للحراك الدبلوماسي العالمي، حيث كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز وموقع "أكسيوس" عن انعقاد جولتين منفصلين من المفاوضات رفيعة المستوى تشمل الملف النووي الإيراني والحرب الأوكرانية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة، أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في جنيف الثلاثاء المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمنع اندلاع حرب في المنطقة.

وبحسب المصادر، سيتولى وزير الخارجية العماني دور الوساطة في هذه المحادثات التي سيشارك فيها من الجانب الأمريكي المبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر، بينما يتوقع أن يترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

وكشف "أكسيوس" أن وزير الخارجية العماني أعد وثيقة بناء على مكالمة سابقة مع ويتكوف تضمنت رسائل بشأن المحادثات النووية، وقدمها لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته لمسقط الثلاثاء الماضي لإبلاغها للقيادة الإيرانية.

وبالتوازي مع المسار الإيراني، أفادت وكالة رويترز أن جنيف ستشهد مساء الثلاثاء نفسه محادثات "ثلاثية" بشأن الأزمة الأوكرانية.

وسينتقل الوفد الأمريكي بعد لقاء الإيرانيين صباحا، للمشاركة في اجتماع يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، في إطار مساع دبلوماسية تقودها إدارة ترمب لإنهاء النزاع.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري استضافت سلطنة عمان مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، وأعلن ترمب مساء اليوم ذاته عقد مفاوضات جديدة "في وقت مبكر" من الأسبوع المقبل، دون تحديد تاريخ بعينه.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغرض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل عسكريا وتغيير النظام الحاكم، وتتوعد بالرد على أي هجوم، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.