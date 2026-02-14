عاجلعاجل,
عاجل | روبيو: القيادة الأمريكية هي التي حررت "الرهائن" في غزة
Published On 14/2/2026|
آخر تحديث: 11:46 (توقيت مكة)
روبيو: القيادة الأمريكية هي التي حررت "الرهائن" في غزة.
روبيو: التحالف الجديد مع أوروبا يجب أن يركز على تعزيز المصالح المشتركة وفتح حدود جديدة.
روبيو: لا نريد الانفصال عن أوروبا بل إعادة التحالف معها.
روبيو: الأمم المتحدة لا تلعب دورا في حل النزاعات.
روبيو: علينا أن نتحكم في حدودنا الوطنية والأشخاص الذين يدخلون إلى بلادنا.
روبيو: لا يمكن السماح للذين يعرضون الاستقرار الدولي للخطر بأن يحتموا وراء القانون الدولي.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة