عاجل | روبيو: القيادة الأمريكية هي التي حررت "الرهائن" في غزة

روبيو: القيادة الأمريكية هي التي حررت "الرهائن" في غزة.

روبيو: التحالف الجديد مع أوروبا يجب أن يركز على تعزيز المصالح المشتركة وفتح حدود جديدة.

روبيو: لا نريد الانفصال عن أوروبا بل إعادة التحالف معها.

روبيو: الأمم المتحدة لا تلعب دورا في حل النزاعات.

روبيو: علينا أن نتحكم في حدودنا الوطنية والأشخاص الذين يدخلون إلى بلادنا.

روبيو: لا يمكن السماح للذين يعرضون الاستقرار الدولي للخطر بأن يحتموا وراء القانون الدولي.

