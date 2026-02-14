عاجل,
أخبار

عاجل | الرئيس الفنلندي للجزيرة: الشراكة عبر الأطلسي تتغير ومن المهم أن نعمل مع الولايات المتحدة

ترامب ومادورو
Published On 14/2/2026
|
آخر تحديث: 11:56 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان