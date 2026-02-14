سطران أرعبا هوليود.. ما قصة عراك براد بيت وتوم كروز وكيف علق مغردون؟

انتشر بشكل واسع على منصات التواصل مقطع فيديو لا يتجاوز 15 ثانية، يُظهر الممثلين براد بيت وتوم كروز في مواجهة احترافية، أُنتج بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي، ليفجر موجة جديدة من الجدل حول مستقبل هوليود في مواجهة التكنولوجيا.

وظهر المقطع بواقعية مذهلة، رغم أنه صُنع بالكامل عبر لوحة مفاتيح واحدة وبكتابة سطرين نصيين فقط، في تطور يمثل قفزة نوعية لقدرات الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى سينمائي دون الحاجة لكاميرات أو مواقع تصوير أو حتى ممثلين حقيقيين.

وأُنتج المقطع عبر منصة "سيدانس" الجديدة التي أطلقتها شركة "بيتي دانس" الصينية المالكة لتطبيق تيك توك هذا الأسبوع، في خطوة تؤكد تسارع وتيرة المنافسة بين الشركات التقنية لتطوير أدوات إنتاج محتوى سينمائي بالذكاء الاصطناعي.

وعلى الفور، وجهت جمعية السينما الأمريكية انتقادات لاذعة لاستخدام أعمال محمية بحقوق النشر دون إذن، وطالب الرئيس التنفيذي للجمعية الشركة بـ"إيقاف نشاطها المخالف فورا"، في تصعيد يعكس حدة التوتر بين هوليود وشركات التكنولوجيا.

ونشر المخرج الأيرلندي روبنسون المقطع على حسابه على منصة إكس، وعلق قائلا إن المشهد "كان مجرد أمرين نصيين من سطرين"، مضيفا أن "من يقول إن عصر هوليود قد انتهى هو أيضا انتهى عصره".

وردّ الكاتب ومنتج الأفلام الأمريكي ريت ريس على تغريدة روبنسون بتعليق متشائم، قائلا "أكره أن أقول ذلك، لكن من المحتمل أن عصرنا انتهى فعلا"، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة من تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الصناعة السينمائية.

ورصدت حلقة (2026/2/14) من برنامج "شبكات" جانبا من تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا بشدة مع واقعية المقطع المولد بالذكاء الاصطناعي، حيث كتب عبد الحكيم:

لا يمكن كبح التطور وعاجلا أم آجلا سيخلف الذكاء الاصطناعي الصناعة السينمائية العالمية، وتصبح الأفلام عبارة عن رغبات شخصية يحقّقها الذكاء الاصطناعي على شكل فيديو مصور وطويل يسمى فيلما

وقلل دان من حجم المخاوف واعتبر أن التغيير سيكون في طبيعة الوظائف لا اختفائها، فغرد:

الوظائف ستتغير بدلا من أن تختفي. والاستوديوهات لن تتمكن من احتكار هذه الوظائف بعد الآن

أما سيمون فشكك في قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج أعمال فنية حقيقية رغم التقدم التقني، مستفسرا:

كن صادقا. عندما تنظر إلى هذا الفيديو، هل ترى أي روح في هذه المشاهد؟ أي حياة أو جاذبية في العيون؟ أنا لا أرى

في المقابل، أشار ميلاد إلى أن التمييز بين المحتوى الحقيقي والمولد بالذكاء الاصطناعي لا يزال ممكنا رغم تطور الجودة، فكتب:

بصراحة فيديوهات وأصوات الذكاء الصناعي صارلها فترة نفس الجودة تقريبا، تقدر تميزها خصوصا باللقطة الساكنة والقريبة من الوجه

وانضمت تايلور للمشككين في واقعية المقطع، معلقة:

بصراحة، وجه توم يبدو غريبا جدا، أتفهم ردة الفعل تجاه هذا، لكنني أعتقد أنه من الواضح أنه ليس حقيقيا

في السياق نفسه، كان الذكاء الاصطناعي أحد الأسباب الرئيسية لإضراب ممثلين وكتاب عاملين في هوليود عام 2023، حيث طالبوا بمعالجة المخاوف بشأن استخدام هذه التقنية في إنتاج الأفلام دون توظيفهم مرة أخرى.

وتتمثل إحدى أكبر المخاوف في إمكانية إجراء مسح للوجه والجسم للممثلين والممثلات مرة واحدة، ثم إنتاج أفلام جديدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى توظيفهم أو دفع أجور لهم في المستقبل.

ومن المتوقع أن تقترح نقابة الممثلين ما يُعرف باسم "ضريبة تيلي"، وهي رسوم تدفعها الاستوديوهات للنقابة عند استخدام ممثلين مولدين بالذكاء الاصطناعي، ردا على تقديم أول ممثلة رقمية في هوليود تيلي نوروود.