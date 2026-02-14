سألوه عن غزة فتحدث عن إيران.. الرئيس الإسرائيلي يثير سخرية المنصات

في تشبيه ساخر أصبح متداولا في الخطاب العام، استحضر متابعون عبارة "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟" المنسوبة إلى الفنان المصري محمد سعد، للدلالة على محاولة ربط موضوعين لا علاقة بينهما.

وهو توصيف لجأ إليه مدونون ومحللون تعليقا على إجابة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بشأن استمرار منع دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، حين حوّل السؤال إلى انتقاد متظاهرين في أستراليا داعيا إياهم إلى الاحتجاج ضد إيران بدلا من إسرائيل.

وخلال مقابلة إعلامية، سأل مقدمو البرنامج هرتسوغ عن موعد رفع الحظر المفروض على دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة. ورد الرئيس الإسرائيلي متحدثا عن مخاطر أمنية، واصفا القطاع بأنه "منطقة كثيفة ومفخخة بالكامل"، ومبررا المنع بالحرص على سلامة الصحفيين.

وأضاف أن الأمر "قيد النقاش" بالتنسيق مع قوات دولية متعددة الجنسيات، بما فيها ممثلون أستراليون، معربا عن أمله في السماح للصحافة الأجنبية بالدخول لاحقا.

غير أن هرتسوغ انتقل في إجابته إلى مقارنة غير مباشرة، متحدثا عن أنفاق غزة وما اعتبره "هدر استثمارات"، قبل أن يستطرد منتقدا إيران، ومتسائلا عن سبب عدم خروج المتظاهرين في أستراليا للاحتجاج ضدها، في ما اعتبره متابعون خروجا عن سياق السؤال المطروح.

تفاعل رقمي ساخر

وأثارت تصريحات الرئيس الإسرائيلي موجة واسعة من التفاعل على المنصات الرقمية رصد بعضها برنامج هاشتاغ عبر شاشة الجزيرة مباشر في حلقة (2026/2/13)، حيث عبّر عدد من المدونين والأكاديميين عن مواقف ناقدة.

وقال الناشط شون كينغ إن مسألة سلامة الصحفيين لا تشكّل عائقا حقيقيا أمام دخولهم غزة، مضيفا:

"كل صحفي أعرفه على استعداد لتوقيع تنازل كامل وشامل عن سلامته الشخصية من أجل دخول غزة. تعلم إسرائيل أنها ببساطة لا تستطيع قصف الصحفيين الأجانب كما تفعل مع الفلسطينيين. هذا كل ما في الأمر". بواسطة شون كينغ

وفي سياق مشابه، رأت سارة أن الرواية الإسرائيلية بشأن حماية الإعلاميين تفتقر إلى المصداقية، قائلة:

"إسرائيل، القاتل الأول للصحفيين في العالم، تريدك أن تعتقد بأنهم يريدون حماية الصحفيين". بواسطة سارة

أما المدونة جينفر ويلسون، فاعتبرت أن تصريحات هرتسوغ تمثل تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الأسترالي، وقالت في تعليقها:

"سمعت للتو مقطعا لهرتسوغ يقول فيه بأن علينا التظاهر ضد إيران وليس ضد إسرائيل. كنت أظن أنه جاء إلى بلدنا لمواساة المكلومين، ألم يقل رئيس وزرائنا ذلك؟ ولكن منذ متى يسمح لرئيس دولة زائر بالتدخل في شؤوننا المحلية؟". بواسطة جينفر ويلسون

وفي تعليق آخر، فرّق بوب بين الموقف من إيران وطبيعة الاحتجاجات الجارية، قائلا:

"يقول هرتسوغ إن علينا التظاهر ضد إيران. بعيدا عن موقفنا من النظام الإيراني، ولكن إيران لا ترتكب إبادة جماعية مستمرة في غزة. الاحتجاجات ليست مناهضة لإسرائيل، بل هي مناهضة أو ضد الإبادة الجماعية الدموية التي تقوم بها إسرائيل". بواسطة بوب

وفي وقت سابق، طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، بفتح قطاع غزة أمام الصحفيين الذين حُرموا من الوصول المستقل إلى القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 طوال الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على مدار عامين.

وأشارت إلى أن منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يعزل الصحفيين الفلسطينيين أكثر فأكثر، ويتركهم يواجهون بمفردهم حملات التشويه الإسرائيلية، إضافة إلى المخاطر الميدانية الهائلة أثناء تغطية الأحداث في القطاع.