رضا بهلوي يدعو واشنطن للتدخل العسكري في إيران

حث رضا بهلوي، -نجل شاه إيران إيران الراحل محمد رضا بهلوي الذي أُطيح به في ثورة عام 1979-، اليوم السبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التدخل عسكريا في إيران، معتبرا أن ذلك قد يسهم في "إنقاذ الأرواح" وتسريع سقوط الحكومة الإيرانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بهلوي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن -الذي يُحظر على مسؤولي الحكومة الإيرانية حضوره- مؤكدا أن هناك مؤشرات على أن النظام الإيراني على وشك الانهيار.

وأضاف أن "شن هجوم قد يضعف الحكومة أو يسرع سقوطها"، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يأمل العودة إلى الشوارع والمضي قدما نحو إنهاء النظام الحالي.

وقال بهلوي في حديثه للصحفيين إن الشعب الإيراني "يأمل أن تصل الولايات المتحدة في مرحلة ما إلى قناعة بعدم جدوى المفاوضات، وأن الوقت حان للتدخل لدعم الشعب وإنقاذ الأرواح".

وشهدت إيران في الأسابيع الماضية حملة من الاحتجاجات والاعتقالات، كانت الأعنف منذ الثورة الإسلامية، إذ بدأت الاحتجاجات يوم 28 ديسمبر/كانون الأول بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ثم امتدت لتشمل أرجاء البلاد.

محادثات وتشكيك

وفي الوقت الذي يضغط فيه بهلوي من الخارج، تواصل إدارة ترمب محادثاتها مع طهران بشأن اتفاق نووي محتمل، وسط تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة، كما عقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات في عُمان هذا الشهر، وسط توقعات بمزيد من الاجتماعات الأسبوع الجاري.

وكان ترمب قد أعرب عن تشككه في قوة الدعم الذي يحظى به بهلوي داخل إيران، لافتا إلى صعوبة المفاوضات مع طهران، لكنه أشار -في كلمة له أمام القوات الأمريكية في نورث كارولينا- الجمعة إلى أن "ترهيب طهران قد يكون ضروريا لحل الأزمة سلميا".

ووفقا لمراقبين، تبدو المعارضة الإيرانية منقسمة بين جماعات وفصائل متنافسة، مما يثير التساؤل حول قدرتها على ممارسة تأثير فعلي على النظام من الداخل.