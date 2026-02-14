فتح وحماس: الاحتلال يعرقل لجنة إدارة غزة وتنفيذ خطة ترمب

أكدت حركة التحرير الوطني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعرقل دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وطالبتا بالضغط عليه من أجل توفير كافة الظروف لإنجاح عملها.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في لقاء مع "المسائية" على الجزيرة مباشر، مساء السبت، إن موقف الحركة واضح ومعلن بشكل حازم وحاسم بجاهزية كل الهيئات والإدارات المتعلقة "بإدارة القطاع وعلى جميع المستويات، ومن ضمنها أيضا المجال الأمني، من أجل تسليم هذه المجالات المختلفة الى اللجنة المستقلة الوطنية التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة الدكتور علي شعث".

وأكد قاسم ان الاحتلال يعطل عمل اللجنة ولا يسمح لها بالدخول، مشيرا إلى انتشار قوات الاحتلال في معبر رفح.

ودعا المتحدث باسم الحركة الأطراف الضامنة والراعية إلى التحرك بشكل جاد وفاعل للضغط على الاحتلال كي يُدخل اللجنة إلى قطاع غزة، ومن أجل توفير كل الإمكانيات والظروف اللازمة لإنجاح عملها.

أساس المعوقات

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح منذر الحايك أن الاحتلال الإسرائيلي هو "أساس المعوقات" التي تواجه اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال "لا يريد أن ينتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية" من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب.

وحذر الحايك من أن الاحتلال يهدف إلى تقسيم القطاع إلى منطقتين، شرقية وغربية، في ظل سيطرة الاحتلال حاليا على 58% من مساحته.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح في غزة إلى أن إسرائيل حولت معبر رفح إلى ممر لإذلال الشعب الفلسطيني خاصة العائدين من مصر، في رسالة بأن كل من يعود الى غزة سيتعرض للإذلال أولا ومن ثم سيجد حالة الدمار الهائلة، مؤكدا أن هذا يأتي ضمن سياسة التهجير التي يهدف الاحتلال لتنفيذها على المدى البعيد إلى أن يتم تفريغ القطاع من سكانه.

اتصالات

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر إن هناك اتصالات بين الحركة واللجنة الوطنية لإدارة غزة، خاصة أن حماس موجودة في مشهد الحكم بالقطاع وهي التي ستسلم الأمور والتفاصيل والوزارات والهيئات إلى اللجنة، مؤكدا أنه تم التوصل إلى تشكيل اللجنة بعد توافق الفصائل الفلسطينية.

إعلان

وشدد قاسم على أن "نجاح اللجنة يصب في هدف مركزي عند حركة حماس وهو بدء الإغاثة الحقيقية لقطاع غزة وبدء عملية إعمار واقعية"، موضحا أن القطاع "يعيش أوضاعا كارثية غير مسبوقة ويحتاج إلى إغاثة حقيقية".

وأكد المتحدث أن الاحتلال لم يلتزم بما جاء في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، إذ لم يتوقف عن مواصلة أعمال القصف والاستهداف والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، كما واصل فرض القيود على المساعدات، وتقليل أعداد المرضى والجرحى المسافرين خارج القطاع وأعداد المواطنين العائدين، بالإضافة إلى المعاملة السيئة والتحقيق مع العائدين وتعذيبهم.