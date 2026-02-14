زعيم كوريا الشمالية يشيد بشجاعة جنوده المقاتلين في روسيا

أشاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بـ"الشجاعة التي لا مثيل لها" لجنود بلاده الذين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الجمعة نصبا تذكاريا يتم بناؤه لضحايا تلك الحرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت.

وقال كيم أثناء تفقده الموقع: "يجب أن تسجل الشجاعة التي لا مثيل لها والبطولة التي يظهرها جنود الجيش الشعبي الكوري الذين يشاركون في العمليات العسكرية الخارجية، في التاريخ كرمز للقوة التي لا تقهر".

وحضر سفير روسيا لدى كوريا الشمالية مراسم وضع حجر الأساس لـ"متحف المآثر القتالية التذكاري" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين قال كيم إن العلاقات مع موسكو وصلت إلى "ذروة تاريخية".

ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية السبت روسيا، إلا أن كيم جونغ أون تعهد في وقت سابق من هذا الأسبوع، في رسالة نشرتها الوكالة، بـ"دعم غير مشروط" لكل سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراراته.

حلف ممتد

وباتت كوريا الشمالية من بين أبرز حلفاء روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وأرسلت آلاف الجنود وحاويات مليئة بالأسلحة لمساعدة موسكو على دفع القوات الأوكرانية للانسحاب من غرب روسيا بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها كييف في المنطقة العام الماضي.

ويرتبط البلدان بمعاهدة دفاع مشترك أبرمت عام 2024، ويواجه كل منهما عقوبات دولية كبيرة، والتي فرضت على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا وعلى كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، قُتل 600 منهم، وأصيب آلاف آخرون بجروح.

ويقول محلّلون إن كوريا الشمالية تتلقى في المقابل مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة من روسيا.