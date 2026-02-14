أخبار|تونس

احتجاجات في تونس تطالب بالإفراج عن معتقلين سياسيين

تونس 14 فبراير/شباط - شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة اليوم السبت في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى. epa12739494 Families of Tunisian political prisoners shout slogans during a demonstration in Tunis, Tunisia, 14 February 2026. The protest, organised by civil society groups and opposition parties, called for the release of political prisoners and prisoners of conscience under President Kais Saied. EPA/MOHAMED MESSARA
نشطاء وسياسيون في مسيرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة في تونس (الأوروبية)
Published On 14/2/2026
|
آخر تحديث: 22:55 (توقيت مكة)

حفظ

شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة اليوم السبت في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى.

وتجمع المتظاهرون، ومن بينهم عائلات المعتقلين في ساحة "الباساج" مرورا بمقر الحزب الجمهوري المعارض وسط العاصمة، حاملين لافتات لصور السياسيين الموقوفين وشعارات تطالب بالحريات.

وردد المتظاهرون "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"الحرية للمعارضة التونسية"، كما رفعت المسيرة في مقدمتها لافتة كبيرة تقول "ثلاث سنوات من تآمر السلطة على المعارضة".

تونس 14 فبراير/شباط - شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة اليوم السبت في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى. epa12739487 Families of Tunisian political prisoners shout slogans during a demonstration in Tunis, Tunisia, 14 February 2026. The protest, organised by civil society groups and opposition parties, called for the release of political prisoners and prisoners of conscience under President Kais Saied. EPA/MOHAMED MESSARA
متظاهرون تونسيون يحملون لافتات وصورا لبعض المعارضين المعتقلين (الأوروبية)

ويقبع العشرات من قياديي "جبهة الخلاص الوطني" التي تمثل ائتلافا من أحزاب معارضة ونشطاء مستقلين في السجون منذ فبراير/شباط 2023، للتحقيق في تهم التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.

وأصدرت محكمة الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أحكاما مشددة ضد المعتقلين، يصل أقصاها إلى السجن 45 عاما، في جلسات عن بعد، اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية فاقدة لمعايير المحاكمة العادلة.

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للموقوفين سياسية وملفقة ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة، كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية وإخضاع القضاء والأمن، وهو ما ينفيه الرئيس باستمرار.

ولا تزال قضايا سجن المحامين والناشطين تشغل التونسيين، حيث عد إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب التونسي أحمد السعيداني قبل أيام، "حلقة جديدة" في سلسلة متواصلة من الإجراءات التي تُعمّق المخاوف بشأن وضع الحريات العامة في البلاد، وفق مراقبين.

تونس 14 فبراير/شباط - شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة اليوم السبت في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى. epa12739484 Families of Tunisian political prisoners shout slogans during a demonstration in Tunis, Tunisia, 14 February 2026. The protest, organised by civil society groups and opposition parties, called for the release of political prisoners and prisoners of conscience under President Kais Saied. EPA/MOHAMED MESSARA
متظاهرون بتونس يرفعون شعارات مؤيدة للحرية (الأوروبية)

وفي السياق نفسه، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إسقاط "تهم الإرهاب الباطلة" الموجهة إلى المحامي التونسي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب، وإلى الإفراج عنه فورا. وطالبتها بالكف عن الانتقام من المنتقدين والمحامين الذين يدافعون عنهم.

إعلان

وتندرج كل هذه التطورات ضمن سياق أوسع تشهده تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ اتخاذ سعيد التدابير الاستثنائية وما تلاها من سلسلة اعتقالات ومحاكمات أسفرت عن الزجّ برموز بارزة من المعارضة السياسية في السجون، وملاحقة نشطاء المجتمع المدني، وتجريم أشكال من العمل الإنساني والتضامني، فضلا عن محاصرة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد.

المصدر: الألمانية

إعلان