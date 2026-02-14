ترمب يكشف مزيدا من التفاصيل عن السلاح السري المستخدم في اعتقال مادورو

تباهى الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بسلاح أمريكي سري أطلق عليه اسم "المُربك" يمكنه تعطيل أنظمة الدفاع الروسية والصينية، خلال لقائه القوات الخاصة التي ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب عن هذا السلاح في حدث عام، بعدما كشف سابقا عن بعض التفاصيل في مقابلات مختلفة.

وقال ترمب للجنود في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية: "حتى هم يتحدثون عن "المربك" لأنهم لم يتمكنوا من إطلاق شيء"، في إشارة إلى تعطيل جزء كبير من الأنظمة الدفاعية الفنزويلية خلال العملية العسكرية في فنزويلا يوم 3 يناير/كانون الثاني، التي اعتُقل خلالها مادورو وزوجته ونقلا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم مرتبطة بالمخدرات.

وأضاف: "المعدات الروسية لم تعمل. المعدات الصينية لم تعمل. الجميع يحاول معرفة سبب تعطلها. ستكتشفون ذلك يوما ما".

وألقى ترمب الذي كان برفقة زوجته ميلانيا، كلمة أمام الجنود وعائلاتهم قبل أن يلتقي القوات الخاصة التي شاركت في العملية العسكرية بفنزويلا.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني خلال تجمع حاشد، وصف الرئيس الأمريكي عملية القبض على مادورو بأنها "واحدة من أروع وأسرع وأكثر العمليات العسكرية فتكا" التي "شهدناها على الإطلاق".

وقال: "دخلنا قاعدة عسكرية كبيرة وقوية للغاية برفقة مجموعة من الوطنيين الموهوبين بشكل لا يصدق والذين يحبون بلدنا".

كما ذكر الرئيس الأمريكي في مقابلات أن القوات الأمريكية استخدمت في تلك العملية سلاحا جديدا غامضا أطلق عليه "المربك".

وقال ترمب لصحيفة نيويورك بوست: "دخلنا، ضغطوا على الأزرار ولم ينجح شيء"، مضيفا أن الفنزويليين، على سبيل المثال، لم يتمكنوا من إطلاق الصواريخ.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأسبوع الماضي: "لا يُسمح لي بالتحدث عنه. لكن، سأقول لكم شيئا. هل تعرفون ما هو عليه؟ لم تعمل أي من أجهزتهم، هذا هو"، مؤكّدا أنه اختار اسم السلاح بنفسه.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترمب، لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

بينما تولت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، في 5 يناير، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.