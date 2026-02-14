بزشكيان يرفض "الوصاية" وروبيو يؤكد صعوبة الاتفاق مع طهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه ليس هناك دولة تستفيد وتنتفع من الحرب، وإن دول المنطقة لا تحتاج إلى وصي. في حين أكد ⁠وزير الخارجية الأمريكي ماركو ⁠روبيو أن إبرام اتفاق مع إيران صعب للغاية.

وأكد بزشكيان أنه ليس هناك دولة تستفيد وتنتفع من الحرب والعنف والنزاعات.

وشدد على أن دول المنطقة تسعى إلى الحفاظ على سيادة الدول والأمن في المنطقة، معبرا عن تقديره لتلك الجهود.

وأضاف أن دول المنطقة قادرة على تسوية خلافاتها بسلام واستقرار من دون الحاجة إلى وصاية.

روبيو يشكك

من جهته، قال ⁠وزير الخارجية الأمريكي ماركو ⁠روبيو، في ⁠مقابلة مع موقع بلومبرغ اليوم السبت في ميونخ، إن الرئيس ‌دونالد ترمب يفضل إبرام اتفاق مع إيران، لكن ذلك صعب للغاية، مضيفا أن ترمب يفضل دائما إنهاء المشكلات عبر اتفاق وسيمنح فرصة مجددا لمعرفة إذا كان ذلك سينجح.

وأعلن روبيو أن لدى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعات مرتقبة قريبا لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إحراز تقدم مع إيران.

وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي "لأنه تهديد لنا ولأوروبا وللأمن العالمي والمنطقة بأسرها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ستبقي قوات في المنطقة لأن إيران أظهرت استعدادا وقدرة على مهاجمة الوجود الأمريكي فيها.

محادثات مرتقبة في جنيف

وعلى صعيد المحادثات، نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إنه من المقرر عقد جولة محادثات أمريكية إيرانية في جنيف.

وأضاف المصدر أن وفدا أمريكيا يضم المبعوثَين ويتكوف وكوشنر سيلتقي مع الجانب الإيراني صباح الثلاثاء المقبل، وأن ممثلين عن سلطنة عمان سيحضرون لتولي الوساطة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ويتكوف تحدث مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في وقت سابق من الأسبوع الماضي لتوجيه عدة رسائل لإيران بشأن المحادثات النووية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية العماني أعد وثيقة تتضمن رسائل أمريكية بخصوص المفاوضات النووية، وسلمها إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

هدفان للإغراق

على صعيد آخر، علق المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على إعلان ترمب عن إرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى المنطقة، قائلا -في منشور على منصة إكس- إنه كان لدى طهران هدف واحد لإغراقه، والآن أصبح لديها هدفان، حسب تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي قال إنه يجري إرسال أكبر حاملة الطائرات في ‌العالم، "يو إس إس جيرالد آر فورد"، لكي تكون "جاهزة" إذا فشلت المفاوضات مع إيران.

وأضاف ترمب أن تغيير النظام في إيران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث، ولكنه أكد أن واشنطن لن تشن أي هجوم على إيران إذا أبرمت الاتفاق الصحيح.