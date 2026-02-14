برلمانية أوروبية: لا يوجد في غزة وقف كامل لإطلاق النار

رفضت نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، هناء جلول مورو، وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه وقف كامل لإطلاق النار، ومن جهة أخرى أبدت ارتياحا لما وصفته بأنه "تغيير إيجابي" في الخطاب الأمريكي خلال الدورة الـ62 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وعلى هامش المؤتمر، أكدت مورو -في لقاء مع الجزيرة- أنه لا يمكن اعتبار ما يحدث في غزة وقفا كاملا لإطلاق النار بينما يتواصل سقوط ضحايا مدنيين، مشددة على ضرورة مواصلة الضغط لحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن "مجلس السلام" سيعقد اجتماعا في 19 فبراير/شباط الجاري، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لدور الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، إلى جانب أهمية العمل مع مجموعة المانحين لدعم غزة.

العلاقات الأمريكية الأوروبية

من جهة أخرى، وصفت المسؤولة الأوروبية خطاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال المؤتمر بأنه تصالحي، ومختلف عن الخطاب الأمريكي في النسخة السابقة.

وأضافت أن روبيو شدد على أهمية العلاقات عبر الأطلسي، رغم وجود بعض الانتقادات المتعلقة بسياسات الهجرة وبعض القضايا التجارية، لكنه أكد ضرورة الحفاظ على علاقة جيدة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وأكدت مورو أن أوروبا بحاجة إلى استقلالية إستراتيجية، خصوصا في السياسات التجارية وقضايا تغير المناخ، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تعزيز شراكاته مع دول مثل الهند ودول الخليج وجنوب أفريقيا وكوريا، بما يعكس أولوياته واستقلالية قراراته.