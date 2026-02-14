بارزاني يلتقي الشيباني بميونخ ويؤكد على وحدة سوريا

اجتمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأت أعماله أمس الجمعة.

وقالت الخارجية السورية على حسابها في "إكس" إن بارزاني شدّد على دعم وحدة واستقرار سوريا الذي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار العراق وإقليم كردستان على حدّ سواء.

وثمّن بارزاني الخطوات التي اتخذها الرئيس السوري أحمد الشرع، وخاصة المرسوم الرئاسي الخاص بالأكراد.

وكان الشرع أصدر مرسوما رئاسيا في 16 يناير/كانون الثاني المنصرم ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، وملفات حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة، بما يعكس التزاما ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.

كما أكد بارزاني على أن السياسة في سوريا تنطلق من مركزيتها في دمشق، وأن الحفاظ على هذه المركزية عنصر أساسي في أي مسار سياسي مستقبلي.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية يعد مكملا لاتفاق سابق تم توقيعه في 18 من الشهر نفسه.