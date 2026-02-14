الرئيس الصيني يتعهد بنموذج تنمية جديد في "عام الحصان"

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ -في خطابه بمناسبة السنة القمرية الجديدة- إن الصين سوف تسرّع جهود بناء نموذج تنمية جديد والتركيز على النمو العالي الجودة العام الجاري.

وأضاف شي -في كلمته اليوم السبت في بكين- أن الدولة سوف تسعى أيضا للحفاظ على الانسجام الاجتماعي والاستقرار، حسب تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

كما قال شي إن الصين سوف تواصل تحسين الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب الشيوعي والعمل على تأمين بداية قوية للخطة الخمسية الـ15، حسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء عن التلفزيون الصيني.

وأضاف أن الصين واجهت صعوبات بشجاعة، وحققت تقدما جديدا في مواجهة بيئة معقدة ومتقلبة في الداخل والخارج، مما أدى إلى الارتقاء بالقوة الاقتصادية والقدرات العلمية والتكنولوجية وقدرات الدفاع الوطني والقوة الوطنية الشاملة للصين إلى مستويات جديدة.

وأوضح أنه على مدار العام الماضي، صمد الاقتصاد الصيني أمام الضغط وتحقق النمو المستدام، مما يظهر المرونة والحيوية القوية للاقتصاد الصيني.

ومن التقليدي أن يلقي قائد الصين خطابا قبل السنة القمرية الجديدة التي تحل يوم 17 فبراير/شباط الجاري، وتصادف بداية "عام الحصان".

ودخل الاقتصاد الصيني عام 2026 باستقرار في النمو، ولكن لا يزال تحت ضغط لإعادة التوازن، في حين يسعى صناع السياسات لإبعاد الزخم عن العقارات والصادرات وتحويله إلى الاستثمار والاستهلاك المدفوع بالابتكار.