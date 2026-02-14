الدانمارك: محادثات بناءة مع الأمريكيين بمؤتمر ميونخ بشأن غرينلاند

قالت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن الجمعة إنها ونظيرها في غرينلاند عقدا اجتماعا بنّاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمر ميونخ للأمن بشأن الجزيرة شبه المستقلة الواقعة في المنطقة القطبية.

وأوضحت فريدريكسن -في منشور على منصة أكس– أن روبيو وافق على المضي قدما في محادثات مع كوبنهاغن بشأن غرينلاند، في حين أشار وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكي راسموسن إلى أن المجموعة ستعقد قريبا اجتماعا ثانيا.

ومن جهته، ذكر رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن -على منصة إنستغرام– أن مصالح الجزيرة "سُلط عليها الضوء بوضوح مجددا" في الاجتماع، مضيفا أن الاجتماع أكد أن المحادثات الجارية هي الطريق الصحيح للمضي قدما.

ولفت نيلسن -في وقت سابق- إلى أن سكان غرينلاند إذا اضطروا إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والدانمارك فسيختارون الأخيرة.

وأدى مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض سيطرة بلاده على غرينلاند إلى توتر شديد في الأشهر القليلة الماضية داخل حلف شمال الأطلسي الذي يضم كلا من الدانمارك والولايات المتحدة.

وأشار ترمب إلى مخاوف مرتبطة بالأمن القومي فيما يتعلق بروسيا والصين، كما أعلن حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع إطلاق مهمة لتعزيز وجوده في القطب الشمالي في إطار الجهود الرامية إلى نزع ‌فتيل التوتر.

وأثار الرئيس الأمريكي حفيظة دول أوروبية بإصراره على وضع غرينلاند، تحت سيطرة بلاده، لكنه أعلن الشهر الماضي التوصّل إلى تفاهم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يمنح الولايات المتحدة نفوذا أكبر في هذا الإقليم الغني بالمعادن والمتمتع بموقع إستراتيجي.

وقال ترمب للصحفيين -في البيت الأبيض الجمعة- إنه يعتقد أن غرينلاند سترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن "علاقتنا ‌جيدة ‌جدا مع أوروبا. سنرى كيف ستسير الأمور. نتفاوض حاليا بشأن غرينلاند".

إعلان

وبدأت واشنطن وكوبنهاغن ونوك (عاصمة غرينلاند) في 28 يناير/كانون الثاني محادثات في محاولة لحل الأزمة الدبلوماسية.