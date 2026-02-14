الثاني خلال أيام.. غرق قارب يقل 16 سودانيا في النيل الأبيض

غرق قارب يقل 16 سودانيا في منطقة ود الزاكي بولاية النيل الأبيض، صباح اليوم السبت، مما أدى إلى فقدان 12 شخصا، في حين باشرت فرق محلية من الأهالي والشرطة عمليات البحث في موقع الحادث.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تُظهر انتشار قوارب صغيرة في النهر لتمشيط المنطقة، ومشاركة واسعة من المتطوعين في جهود الإنقاذ، في حين احتشد عشرات السكان على ضفاف النيل لمتابعة عمليات البحث.

وحسب روايات الأهالي، فإن جميع ركاب القارب المنكوب هم من قرية ود الجترة، وإن الحادث وقع في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد.

ويأتي حادث اليوم بعد غرق عبّارة في ولاية نهر النيل شمالي السودان، الأربعاء الماضي، مما أسفر -وفق السلطات المحلية- عن وفاة 21 شخصا وانتشال جثامينهم، بينما تشير تقديرات "شبكة أطباء السودان" إلى أن عدد الضحايا تجاوز 27 شخصا، بينهم نساء وأطفال ومسنون، في منطقة طيبة الخواض بمحلية شندي، حيث كانت العبّارة تقل نحو 30 راكبا.