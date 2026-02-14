قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أفريقيا ستبقى الأولوية القصوى للأمم المتحدة، في حين دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى وقف إبادة الفلسطينيين، وذلك خلال افتتاح أعمال القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأكد غوتيريش أنه يجب أن تكون أفريقيا حاضرة في مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن القارة "ستبقى الأولوية القصوى للأمم المتحدة حتى آخر يوم من ولايتي".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب أن تستفيد الشعوب الأفريقية من موارد القارة، لافتا إلى أنه يمكن لأفريقيا أن تكون محركا أساسيا للطاقة في العالم.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في مسار سلمي، مؤكدا على ضرورة وضع حد لموجات العنف والإرهاب في دول الساحل.

من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى "وقف إبادة" الفلسطينيين، وقال علي يوسف لدى افتتاحه أعمال القمة "في الشرق الأوسط، تتحدّى فلسطين ومعاناة شعبها ضمائرنا، يجب وقف إبادة هذا الشعب".

وتناقش القمة الأفريقية على مدى يومين قضايا النزاعات الداخلية في السودان ودول الساحل ومحاربة الإرهاب العابر للحدود.

كذلك تتصدر ملفات الأمن المائي والصرف الصحي ومنطقة التجارة الحرة والديون، التي تثقل كاهل القارة، جدول أعمال القمة.