إدارة ترمب تلغي "الحماية المؤقتة" للاجئين اليمنيين

أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضع "الحماية المؤقتة" الممنوح للاجئين اليمنيين في الولايات المتحدة، والذي كان ساريا منذ 10 سنوات، ويسمح لأكثر من 1400 مواطن يمني بالعيش والعمل في الولايات المتحدة التي لا تزال تحذر مواطنيها من السفر إلى اليمن لأسباب أمنية.

ويسمح "وضع الحماية" المؤقتة لعدد قليل من الأشخاص بالعيش والعمل في الولايات المتحدة إذا اعتُبروا أنهم سيكونون في خطر حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بسبب حرب أو كارثة طبيعية أو غيرها من الظروف الاستثنائية.

وجاء في القرار الذي أعلنته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس الجمعة: "إن الأوضاع في اليمن قد تحسّنت، ولم تعد تشكّل تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين اليمنيين العائدين".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان لها: "بعد مراجعة الوضع في البلاد والتشاور مع الوكالات الحكومية الأمريكية ذات الصلة، قررت أن اليمن لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية لوضع الحماية المؤقتة".

وأضافت أن "السماح للمستفيدين اليمنيين من وضع الحماية المؤقتة بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصلحتنا الوطنية".

وأشار البيان إلى أن أمام اليمنيين المستفيدين من هذا الوضع، والذين ليس لديهم أساس قانوني آخر للبقاء في الولايات المتحدة 60 يوما لمغادرة الأراضي الأمريكية تحت طائلة التوقيف، بينما ذكر أنه في المقابل سيُمنح الأشخاص الذين يغادرون طواعية تذكرة سفر مجانية و"مكافأة مغادرة" مقدارها 2600 دولار.

ويأتي القرار في إطار مساعي البيت الأبيض لجعل المزيد من المهاجرين في الولايات المتحدة عرضة للترحيل.

إرث بايدن

ويمثل هذا القرار خطوة أخرى ليس فقط لإلغاء توسيع إدارة الرئيس السابق جو بايدن لبرنامج الحماية المؤقتة، بل لإنهاء هذا البرنامج عن الدول التي كانت تتمتع به لفترة طويلة.

وخلال إدارة بايدن، كان أكثر من مليون شخص يتمتعون بالحماية بموجب برنامج الحماية المؤقتة.

ويُعد اليمن أحدث دولة تفقد وضع الحماية المؤقتة، بما في ذلك فنزويلا، وهندوراس، وهايتي، ونيكاراغوا، وأوكرانيا، وسوريا، وأفغانستان، ونيبال، والكاميرون، وإثيوبيا.

وكان اليمن، وهو واحد من أكثر الدول فقرا في العالم، قد أُدرج في برنامج الحماية المؤقتة في عام 2015، بسبب النزاع المسلّح الدائر في أراضيه.

وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية حاليا بعدم السفر إلى اليمن، مشيرةً إلى "الإرهاب والاضطرابات والجريمة والمخاطر الصحية والاختطاف والألغام الأرضية".