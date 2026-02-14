أخبار|الإمارات العربية المتحدة

أمير قطر يصل إلى الإمارات

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر (يمين) والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات (وكالات)
Published On 14/2/2026
آخر تحديث: 13:15 (توقيت مكة)

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أبوظبي، ظهر اليوم السبت، في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي أمير قطر في مطار البطين.

ووصفت الوكالة الزيارة بأنها "أخوية"، وقالت إن الوفد المرافق لأمير قطر ضم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري.

المصدر: وكالات

