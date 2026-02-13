نصف الألمان يعتبرون أمريكا أقرب للخصم

أظهر استطلاع أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن نحو نصف الألمان يرون الولايات المتحدة أقرب للخصم و76% منهم يرون روسيا أقرب لذلك.

وبحسب الاستطلاع -الذي أجري بمناسبة انعقاد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة- يرى 49% من الألمان الولايات المتحدة أقرب إلى خصم، بينما يعتبرها 16% أقرب إلى شريك، وأجاب 29% بـ"لا هذا ولا ذاك".

وعلى سبيل المقارنة، يرى 72% من الألمان فرنسا أقرب إلى شريك، و4% فقط أقرب إلى خصم.

كما قيّم المشاركون الصين بصورة مشابهة للولايات المتحدة، إذ يرى 15% أن الصين أقرب إلى شريك لألمانيا، بينما يعتبرها 38% أقرب إلى خصم.

أما فيما يتعلّق بروسيا، فجاء التقييم سلبيا بصورة واضحة، إذ يرى 5% من بين 2042 مشاركا في الاستطلاع أن الدولة التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين أقرب إلى شريك، مقابل 76% يعتبرونها أقرب إلى خصم.

ومن المقرر أن تشكل أزمة العلاقات عبر الأطلسي أحد الموضوعات الرئيسية في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، الذي يفتتحه المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ويشارك في أهم لقاء عالمي للخبراء في السياسة الأمنية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ومن المتوقع حضور أكثر من 60 شخصية من قادة الدول والحكومات، إلى جانب نحو 100 وزير من وزراء الخارجية والدفاع في ميونخ.