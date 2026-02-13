مسؤول عسكري في النيجر يدعو إلى الاستعداد لحرب مع فرنسا

قال عضو بارز في المجلس العسكري النيجري إن "فرنسا ستشن حربا على النيجر"، لأن الأخيرة هي "المسؤولة عن تدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا"، حسب قوله.

ودعا الجنرال أمادو إيبرو -المقرب من قائد المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني خلال اجتماع أمام مجموعة من الشباب بملعب في العاصمة نيامي يوم الأربعاء- المواطنين النيجريين إلى الاستعداد لخوض حرب مع فرنسا.

وأضاف -في حديثه الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس- قائلا: "اعلموا أننا سندخل في حرب مع فرنسا"، وتابع قائلا "لم نكن في حالة حرب، والآن نحن ذاهبون إلى الحرب مع فرنسا"، بينما صفق الحشد وهتف البعض "تسقط فرنسا".

ويأتي هذا الخطاب في ظل تدهور متواصل للعلاقات الثنائية بين النيجر وفرنسا، منذ الإطاحة بالنظام السابق عقب انقلاب في نيامي في يوليو/تموز 2023.

التدخل الفرنسي

من جهته، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية الكولونيل غيوم فيرنيه إنه "لا مجال لأن تتدخل فرنسا في النيجر"، مضيفا أن التصريحات جزء من "حرب معلوماتية" واضحة من جانب النيجر.

وتتهم النيجر فرنسا بانتظام بالسعي لزعزعة استقرارها، حتى إن رئيس المجلس العسكري اعتبر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رعى تنظيم الدولة الإسلامية الذي هاجم مطار نيامي الدولي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ولطالما نفت فرنسا الاتهامات الموجهة لها منذ سحبها قواتها من النيجر في نهاية عام 2023، بعد مواجهة دبلوماسية طويلة مع المجلس العسكري.

كما تخوض النيجر -المنتجة لليورانيوم المستخدَم في الصناعة النووية- نزاعا مع شركة "أورانو" الفرنسية العملاقة للطاقة النووية، وقد أمّم المجلس العسكري الفرع المحلي للشركة الفرنسية التي رفعت دعوى قضائية ضد الإجراء، وردّ المجلس العسكري بدعوى مضادة تتهم الشركة بالإضرار بالبيئة.