مرشح ترمب لمنصب بوزارة الخارجية يواجه عقبة بسبب "آرائه المعادية لإسرائيل"

يواجه مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية جيريمي كارل عقبة كبيرة بسبب ما وصفه عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بـ"آرائه المعادية لإسرائيل"، مبديا اعتراضه على الترشيح أمس الخميس.

وقال السناتور الجمهوري جون كيرتس من ولاية يوتا إنه يعتقد أن جيريمي كارل ليس الشخص المناسب لتمثيل مصالح البلاد في المنظمات الدولية.

وأضاف، في بيان، بعد جلسة الاستماع لترشيح كارل "أجد أن آراءه المعادية لإسرائيل وتصريحاته الطائشة عن الشعب اليهودي لا تليق بالمنصب الذي رشح له".

اعتراف وندم

وفي جلسة الاستماع، سأل كيرتس كارل عن تعليقاته السابقة حول الشعب اليهودي، بما في ذلك ظهوره في بودكاست حيث أجاب بعبارة "صحيح، صحيح، نعم" عندما انتقد المضيف اليهود "للمطالبة بوضع الضحايا الخاص" بسبب المحرقة النازية.

وأجاب كارل، في جلسة الاستماع، بأنه لا يتذكر إبداء بعض التعليقات التي تلاها أعضاء مجلس الشيوخ، وقال إنه نادم على بعض التعليقات الأخرى.

وأضاف "أدليت ببعض التعليقات في مقابلات حول التقليل من آثار الهولوكوست، وكانت هذه التعليقات خاطئة تماما".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترشيح كارل لا يزال قائما. ويتولى شاغل هذا المنصب إدارة علاقات الولايات المتحدة مع المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

ويعمل كارل حاليا في مركز أبحاث كليرمونت المحافظ. وكان نائب مساعد وزير الداخلية خلال ولاية ترامب ‌الأولى.

ومن المستبعد أن ينال كارل موافقة لجنة العلاقات الخارجية على تعيينه في حال اعتراض كيرتس مما قد يؤدي إلى فشل مساعي ترشيحه.

وسيكون ذلك ‌خروجا عن المألوف في مجلس الشيوخ حيت يتمتع الحزب الجمهوري بالأغلبية، إذ أيد حتى الآن الغالبية العظمى من ترشيحات وسياسات ترامب.

وتضم اللجنة، ‌التي ‌تشرف على وزارة الخارجية، 12 عضوا جمهوريا و10 أعضاء ديمقراطيين. ومن المتوقع أن يعترض جميع الديمقراطيين على ترشيح كارل.