رئيس الأركان المصري يلتقي حفتر في بنغازي

أعلن الجيش المصري الجمعة أن رئيس الأركان الفريق أحمد خليفة التقى اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال زيارته لليبيا، حيث شارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء.

وعقد المؤتمر -بين 10 و12 فبراير/شباط الجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا- تحت شعار "تعاون مشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود"، بمشاركة عدد من رؤساء الأركان والقيادات العسكرية والأمنية، والأكاديميين والخبراء الدوليين، وفق معلومات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الليبية.

وأفاد الجيش المصري -في بيان له- أن خليفة عاد إلى بلاده عقب زيارة ليبيا، بعد أن التقى حفتر ونائبه صدام حفتر ورئيس أركانه خالد حفتر.

وأكد خليفة -وفق البيان- على "ما تتسم به العلاقات العسكرية من توافق في الرؤى بما يلبّي المصالح المشتركة لكلا الجانبين".

وتناول المؤتمر الأول سبل إرساء علاقات التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح المشتركة، ومواجهة الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب، بحسب ما جاء في بيان الجيش المصري.

يُذكر أن ليبيا تعاني أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس في غربي البلاد، والأخرى عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي في الشرق.

وتبذل الأمم المتحدة -منذ سنوات- جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد.