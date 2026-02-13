كالكاليست: سياسة نتنياهو تهدد وجود إسرائيل

قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن أسبوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تميز بتلفيق روايته الخاصة لـ" مجزرة 7 أكتوبر" مضيفة أنه "انتقى خليطا من الكلمات وأجزاء وفقرات بعناية وحرّفها لصالحه".

وأضافت الصحيفة أن هذه المحاولة الفاشلة ارتدّت عليه، وكشفت ثغرات روايته، موضحة أن تلك الخطوة تكشف على مستوى أعمق، عن ضيقه.

وأفادت كالكاليست أن نتنياهو لديه 3 حملات: التخلص من مسؤولية الكارثة المروعة، وإلغاء محاكمته الجنائية، وكنتيجة وشرط أساسي لكليهما: الفوز بالانتخابات.

وقالت إن "روايته لدوره في المجزرة تُظهر أنه لا يملك، ولن يملك، أي ضوابط في أي من حملاته، وأن سلوكه سيزداد سوءا"، وتابعت أن "النتيجة الداخلية لأفعاله هي تدمير الوجود الديمقراطي لكنّ وجودنا المادي مُهدد أيضا بسببها".

وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو الذي سافر للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان تحت وطأة هذا العبء الثقيل، مضيفة أنه من المفترض "أن يقرر، رهنا بموافقة الرئيس، ما إذا كانت إسرائيل ستدخل جولات حرب إضافية قد تندلع في المنطقة، وكيف؟".

وتساءلت، "هل يُمكننا أن نكون على يقين بأن قراراته المصيرية التي سيتخذها لنا منفصلة تماما عن حملاته الشخصية التي يلتزم بها، وغير متأثرة بها؟".