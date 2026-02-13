أخبار|إسرائيل

كالكاليست: سياسة نتنياهو تهدد وجود إسرائيل

MEITAR, ISRAEL - JANUARY 28: Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu speaks during the funeral of Police officer Ran Guili, after his body was recovered by Israeli soldiers from the Gaza Strip on January 28, 2026 in Meitar, Israel. Ran Gvili, a 24-year-old Israeli police officer, was killed defending Kibbutz Alumim against Hamas militants during the October 7, 2023 attack. His body was taken to Gaza, where he remained the last of the 251 hostages captured and held in the territory. On Monday the Israeli military announced it had identified and retrieved Gvili's remains, 843 days following the Hamas attack on Israel. Gvili's return marks a significant moment as the Gaza ceasefire moves into its second phase. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
تداعيات الإخفاق في 7 أكتوبر تلقي بظلالها على قرارات نتنياهو ومحاولته الفوز بالانتخابات بحسب صحيفة كالكاليست (غيتي)
Published On 13/2/2026
|
آخر تحديث: 14:45 (توقيت مكة)

قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن أسبوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تميز بتلفيق روايته الخاصة لـ" مجزرة 7 أكتوبر" مضيفة أنه "انتقى خليطا من الكلمات وأجزاء وفقرات بعناية وحرّفها لصالحه".

وأضافت الصحيفة أن هذه المحاولة الفاشلة ارتدّت عليه، وكشفت ثغرات روايته، موضحة أن تلك الخطوة تكشف على مستوى أعمق، عن ضيقه.

وأفادت كالكاليست أن نتنياهو لديه 3 حملات: التخلص من مسؤولية الكارثة المروعة، وإلغاء محاكمته الجنائية، وكنتيجة وشرط أساسي لكليهما: الفوز بالانتخابات.

وقالت إن "روايته لدوره في المجزرة تُظهر أنه لا يملك، ولن يملك، أي ضوابط في أي من حملاته، وأن سلوكه سيزداد سوءا"، وتابعت أن "النتيجة الداخلية لأفعاله هي تدمير الوجود الديمقراطي لكنّ وجودنا المادي مُهدد أيضا بسببها".

وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو الذي سافر للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان تحت وطأة هذا العبء الثقيل، مضيفة أنه من المفترض "أن يقرر، رهنا بموافقة الرئيس، ما إذا كانت إسرائيل ستدخل جولات حرب إضافية قد تندلع في المنطقة، وكيف؟".

وتساءلت، "هل يُمكننا أن نكون على يقين بأن قراراته المصيرية التي سيتخذها لنا منفصلة تماما عن حملاته الشخصية التي يلتزم بها، وغير متأثرة بها؟".

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

