قتيل باستهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان

Firefighters survey the scene following a blaze caused by an Israeli airstrike that targeted a complex of large industrial machinery in the southern Lebanese village of al-Marwanieh, on January 30, 2026.
رجال الإطفاء يفحصون مبنى في جنوبي لبنان بعد استهدافه بغارة إسرائيلية سابقة (الفرنسية)
Published On 13/2/2026
آخر تحديث: 01:51 (توقيت مكة)

قُتل لبناني باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في جنوبي لبنان أمس الخميس، وسط تواصل عمليات الاستهداف الإسرائيلية شبه اليومية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية واستهدفت سيارة في بلدة الطيري جنوبي لبنان، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية بـ3 صواريخ موجهة، مستهدفة سيارة عند مفترق بلدتيْ الطيري كونين في قضاء بنت جبيل.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا من حزب الله في منطقة الطيري جنوبي لبنان، دون تعليق من الحزب حتى اللحظة.

epaselect epa12700395 Smoke and flames rise from a building after an Israeli airstrike in Ain Qana village, in southern Lebanon, 02 February 2026. The Israeli army targeted two buildings in the villages of Ain Qana and Kfar Tebnit in southern Lebanon on 02 February. EPA/STRINGER
تصاعد الدخان واللهب من مبنى بعد غارة إسرائيلية على عين قانا جنوبي لبنان مطلع الشهر الجاري (الأوروبية)

توغلات واعتداءات

وفي وقت سابق الخميس، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قذيفتين مدفعيتين باتجاه أطراف بلدة مركبا جنوبي لبنان.

وأضافت أن قوة إسرائيلية توغلت فجرا في بلدتيْ العديسة وكفركلا الحدوديتين جنوبي لبنان، وفجرت مباني عدة.

كما مشطت قوة إسرائيلية منطقة أحراج اللبونة المحيطة في أطراف بلدة علما الشعب الحدودية بالرشاشات المتوسطة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

يأتي ذلك مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار المبرم مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

ودون جدوى، يطالب لبنان -منذ أكثر من عام- بوقف عدوان إسرائيل اليومي على سيادة لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر: الجزيرة + الأناضول + الصحافة اللبنانية

