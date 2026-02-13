قاضية أمريكية تمنع ترحيل مواطني جنوب السودان

منعت قاضية اتحادية، أمس الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من إنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل، التي سمحت للمئات من مواطني جنوب السودان بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

وخلصت القاضية الاتحادية باتي ساريس إلى أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد تصرّفت على الأرجح بشكل غير قانوني بتقديمها أسبابا "واهية" لإنهاء تصنيف جنوب السودان دولة تتمتع بحماية مؤقتة، وعدم الكشف عن السبب الحقيقي الذي دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وتُمنح الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تعرّضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلّحة أو أحداث استثنائية أخرى، ويحصل بموجبها المهاجرون على تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

ونشرت نويم في نوفمبر/تشرين ‌الثاني إخطارا بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان الذي يعاني من الصراعات، قائلة: إن" البلاد لم تعد تستوفي شروط هذا الوضع، الذي تم منحه لأول مرة في عام 2011″.

دول أخرى

وقالت القاضية ساريس إن الإخطار لم يعلن "السبب الحقيقي" لقرار نويم، وهو أنها اتبعت "نمطا وممارسة محددة سلفا" لإنهاء تصنيفات الحماية المؤقتة لجميع البلدان.

وأشارت إلى أن وزارة الأمن الداخلي تحرّكت منذ تولي نويم منصبها لإنهاء تصنيف الحماية المؤقتة لإحدى عشرة دولة أخرى، بما في ذلك هايتي وفنزويلا وإثيوبيا.

وأضافت "في الأغلب لن يجتاز أي بلد الاختبار، مهما كانت ظروفه صعبة".

في المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا مجلافلين، في بيان، الحكم بأنه "أمر آخر غير قانوني ونشط من القضاء الاتحادي، الذي يواصل انتزاع سلطة الرئيس الدستورية".

وصدر الحكم في دعوى قضائية رفعتها مجموعة من مواطني جنوب السودان ومنظمة أهلية معنية بحقوق الأفارقة.

واندلع الصراع في جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان في 2011، ولا يزال القتال مستمرا في كثير من أنحاء البلاد منذ انتهاء حرب أهلية دامت 5 سنوات في 2018 بعدما أودت بحياة نحو 400 ألف شخص.

إعلان

وبحسب الدعوى القضائية، استفاد نحو 232 مواطنا من جنوب السودان من برنامج الحماية المؤقتة ولجؤوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات ‌73 ‌آخرين قيد النظر.

وانتهت دعاوى قضائية مماثلة بأحكام منعت إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لأشخاص من دول مثل هايتي وسوريا وميانمار.