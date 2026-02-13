غوتيريش للجزيرة: نطالب بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأضاف غوتيريش في تصريحات للجزيرة أن الوضع في غزة والضفة لا يطاق، مؤكدا أن عمليات الإخلاء وعنف المستوطنين يزيدان من حياة الفلسطينيين صعوبة.

على صعيد آخر، قال غوتيريش إن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى مستوى لا يحتمل، داعيا إلى إنهاء النزاع وتخفيف المعاناة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر تصعيد عسكري متواصل يشمل غارات جوية وإطلاق نار وقصفا بحريا استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال وسط قطاع غزة.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وما يقارب 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنية التحتية، بتكلفة إعمار تقدر بحوالي 70 مليار دولار.