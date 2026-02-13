النرويج تدعم أوكرانيا بقنابل فرنسية لمواجهة روسيا

أعلنت النرويج، شراء "كمية كبيرة" من القنابل الانزلاقية الفرنسية في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وقالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان: "يمنح الاتفاق النرويج وفرنسا فرصة التعاون في التبرع بمعدات دفاعية عبر عمليات استحواذ من الصناعة الفرنسية أو تبرعات مأخوذة من الأسهم الفرنسية".

وأضافت في بيان "تساهم النرويج بحوالي 4.2 مليارات كرونة (371 مليون يورو)، في حين تضمن فرنسا قرضا بقيمة حوالي 3 مليارات كرونة".

وقالت الوزارة إن الاتفاق يشمل شراء "كمية كبيرة" من الأسلحة جو-أرض بالإضافة إلى قدرات المراقبة والتحليل.

ولم يتم الإفصاح عن النوع الدقيق للأسلحة والقدرات المعنية إلا أن وصفها يتوافق مع قنبلة "إيه إيه إس إم هامر" وهي قنبلة انزلاقية موجهة مزودة بنظام دفع إضافي من صنع المجموعة الفرنسية "سفران" ويستخدم على نطاق واسع الجيش الأوكراني.

صواريخ ألمانية

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، إن برلين ستسلم 5 صواريخ اعتراضية جديدة من طراز باك-3 إلى أوكرانيا إذا تبرعت دول أخرى بما مجموعه 30 صاروخا.

وصاروخ باك-3، أو باتريوت بالقدرة المتطورة-3، من الأسلحة الرئيسية التي زود بها الغرب أوكرانيا في حربها لمواجهة الهجوم الروسي.

وقال بيستوريوس في بروكسل بعد اجتماع لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا "نعلم جميعا أن الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح.. مسألة أيام، لا أسابيع أو أشهر".

وأشار الوزير إلى أن إعلان باتريوت لم توافق عليه الحكومات الوطنية بعد، لكنه قال إنه "متفائل جدا" بإمكان تحقيق هدف 30 صاروخا إلى جانب الصواريخ الخمسة.

أسلحة من الناتو

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) مارك روته، الخميس، إن دول الحلف اتفقت على تخصيص مئات الملايين من الدولارات لدعم مبادرة تعرف باسم قائمة الطلبات ذات الأولوية لأوكرانيا، وذلك لتزويد كييف بأسلحة أمريكية.

وشكر روته بريطانيا وأيسلندا والنرويج والسويد وليتوانيا على إسهاماتها، وأضاف أنه يتوقع صدور مزيد من التعهدات قريبا، دون أن يذكر أسماء دول معينة.

ولم يذكر روته حجم الدعم المالي الذي أشار إليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء دفاع بريطانيا وألمانيا وأوكرانيا.

قتلى وجرحى

ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية إن 9 قتلى سقطوا في قصف روسي على مقاطعات دونيتسك وخاركيف وزابوروجيا وخيرسون وأوديسا.

وقال أولكسي كوليبا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بأحد الموانئ في منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

وكتب على تيليغرام "شنت روسيا هجمات مكثفة على البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية"، مضيفا أن بنية تحتية للسكك الحديدية في منطقة دنيبروبتروفسك تعرضت أيضا للهجوم.