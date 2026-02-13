محادثات روسية أوكرانية برعاية أمريكية في جنيف وتصعيد ميداني يخلف قتلى

أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، عن عقد جولة جديدة من المفاوضات في مدينة جنيف السويسرية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في الوقت الذي يستمر فيه تبادل الهجمات من الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي سيترأس وفد موسكو في هذه المحادثات التي تهدف إلى البحث عن تسوية للحرب، مؤكدا أن الصيغة المقترحة ستكون ثلاثية الأطراف بتمثيل أمريكي مباشر.

من جانبه، أكد دميترو ليتفين، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وفد كييف يستعد للمشاركة في هذه الجولة، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني أبدى موافقة فورية على المقترحات الأمريكية لتنظيم هذا اللقاء، بعد جولتين سابقتين عقدتا مؤخرا في أبوظبي.

استعصاء واستنزاف

وفي سياق السقوف التفاوضية، شدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات أحادية الجانب في حال إبرام اتفاقات جديدة تتعلق بمعاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية، مما يربط ملف الحرب بملفات الأمن القومي الكبرى بين موسكو وواشنطن.

ميدانيا، لم تهدأ وتيرة المواجهات العسكرية تزامنا مع الحراك الدبلوماسي، حيث أفادت السلطات الأوكرانية وخدمات الطوارئ بمقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين في قصف روسي مكثف استهدف مقاطعات دونيتسك وخاركيف وزاباروجيا وخيرسون، بالإضافة إلى ميناء أوديسا.

وأكدت المصادر المحلية مقتل 6 أشخاص في هجمات ليلية على شرق وجنوب البلاد، بينهم 3 أشقاء قضوا في غارة واحدة، بينما وصفت السلطات الهجمات على المواقع والأحياء المدنية في دونيتسك بأنها الأعنف.

وفي حرب المسيّرات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 58 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية، في حين فعّلت كييف دفاعاتها الجوية بالعاصمة بعد اختراق 10 مسيّرات روسية لأجوائها، وسط استهداف مستمر لشبكة الطاقة الأوكرانية.

إعلان

وتأتي هذه التطورات بينما يشارك الرئيس زيلينسكي في مؤتمر الأمن بميونخ، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين غربيين آخرين، مدفوعا برغبة واشنطن المعلنة في إنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحلول يونيو/حزيران المقبل.