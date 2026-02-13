جامعة كولومبيا تقيل إداريَّين بسبب قبول صديقة إبستين

قالت وسائل إعلام أمريكية إن جامعة كولومبيا أقالت عضوين من إدارتها بعد أن كشفت "ملفات إبستين" -نسبة إلى الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية والمتهم بالاتجار بالقاصرات- التي أُفرج عنها أخيرا عن قبول صديقة إبستين، كارينا شولياك، وهي من بيلاروسيا، عبر "إجراءات قبول خارج الضوابط المعتمدة".

وأضافت الجامعة أن مراسلات كُشف عنها حديثا ضمن دفعة وثائق أصدرتها وزارة العدل الأمريكية أظهرت تفاعلات "لا تتوافق مع معاييرها للنزاهة والاستقلالية في القبول".

وأفادت الجامعة الواقعة في مانهاتن بأنها "اتخذت إجراءات" بحق شخصين مرتبطين بكلية طب الأسنان، بعد أن أظهرت ملفات -ضمن أكثر من 3 ملايين وثيقة متعلقة بإبستين- أن مسؤولين في الجامعة حافظوا على علاقة مع الملياردير الأمريكي، وسعوا للحصول على تبرعات منه، وذلك بحسب بيان للجامعة يوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن كارينا شولياك، التي وصفتها بأنها آخر صديقة معروفة لإبستين، قد رُفض طلب التحاقها بكلية طب الأسنان في جامعة كولومبيا في فبراير/شباط 2012.

نقاش وتسجيل

وأضافت أنه بعد أسابيع قليلة، أظهرت وثائق أن إبستين ناقش تسجيل شولياك في الجامعة طالبة محوَّلة. ويوم 3 مايو/أيار 2012، تلقت شولياك رسالة إلكترونية تؤكد قبولها في كلية طب الأسنان بجامعة كولومبيا للفصل الخريفي، بحسب إحدى الوثائق.

وفي رسالة إلكترونية مؤرخة يوم 31 مايو/أيار 2012 بين إبستين وإيرا لامستر، عميد كلية طب الأسنان بين عامي 2001 و2012، الذي غادر الجامعة طوعا في 2017، كتب لامستر أن شولياك ستنضم إلى الكلية في سبتمبر/أيلول، وأن تأشيرتها لن تمثل مشكلة بسبب "وضعها الخاص".

وتُظهر الوثائق أن شولياك تخرجت في البرنامج عام 2015. وكانت قد أنهت سابقا 4 سنوات في كلية طب الأسنان في بيلاروسيا، وهاجرت إلى الولايات المتحدة عام 2010 من دون أن تتخرج.

وقال لامستر، الذي لم يكن من بين مَن اتخذت الجامعة إجراءات تأديبية بحقهم، لشبكة "إيه بي سي نيوز" إنه تعرَّف إلى إبستين عام 2012 عبر أحد خريجي كلية طب الأسنان البارزين، عندما كان إبستين يدرس تقديم تبرُّع كبير يتراوح بين 5 و10 ملايين دولار للجامعة.

تبرعات وشكر

وكتب لامستر "نظرا إلى أننا كنا في ذلك الوقت نسعى للحصول على تبرُّع كبير من إبستين، كان من المنطقي الموافقة على طلبه. ومع ذلك، تم توضيح لمدير القبول أن شولياك يجب تقييمها بناء على جدارة طلبها".

وأوضح لامستر أن الكلية رفضت في نهاية المطاف مقترح تبرع إبستين متعدد الملايين بعد التحقق منه.

وقبل بدء شولياك دراستها في الجامعة، طلب إبستين من محاسبه إرسال 100 ألف دولار إلى كلية الصحة العامة في كولومبيا، حيث كان لامستر قد بدأ العمل. وصُرف الشيك باسم "صندوق إيرا لامستر"، وسُلِّم باليد إلى المسؤول السابق، وفق وثائق مؤرخة في أغسطس/آب 2012.

وكتب لامستر في رسالة إلكترونية إلى إبستين يوم 17 أغسطس/آب 2012 "شكرا على التبرع. سيكون هذا الدعم عونا كبيرا في إطلاق مبادرتي للصحة العامة لطب الأسنان. آمل أن يكون للمركز أثر إيجابي كبير من خلال معالجة قضايا مهمة تواجه مهنة طب الأسنان. أقدّر صداقتك وكرمك."