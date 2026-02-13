عمران خان يفقد جزءا كبيرا من بصره في السجن

أفاد محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن موكلهم، القابع في السجن منذ عامين، فقد جزءا كبيرا من بصر عينه اليمنى بسبب الظروف التي وصفوها بالقاسية داخل محبسه.

وانتقد فريق الدفاع ما عَدَّه إهمالا متعمدا لوضعه الصحي وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.

وكان خان قد أودِع السجن عام 2023، قبل أن تصدر محكمة باكستانية في أواخر العام الماضي حكما بسجنه مع زوجته مدة 17 عاما بتهم فساد ينفيانها بشدة، ويؤكدان أنها ذات دوافع سياسية.

ونظم باكستانيون مظاهرات في عدد من مدن البلاد، كما أعلنت أحزاب معارضة في باكستان تنظيم اعتصام خارج مبنى البرلمان اليوم الجمعة، تضامنا مع خان.

وفي مدينة كراتشي الساحلية جنوبي البلاد، ردد نحو 100 متظاهر شعارات مناهضة للحكومة، وذلك بعد يوم من إبلاغ المحامي المحكمة العليا في تقرير بأن نجم الكريكيت السابق يعاني مشكلات في الإبصار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد نظمت قيادات وأنصار حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي ينتمي إليه عمران خان اعتصاما يوم 29 يناير/كانون الثاني، خارج السجن الذي يُحتجز فيه خان، مطالبين بالسماح لأطبائه وأفراد عائلته بلقائه.

ومنعت قوة كبيرة من ‌أفراد الشرطة العشرات من تنظيم مظاهرات أمام البرلمان في إسلام أباد. وقالت سالينا خان، النائبة عن حزب خان، في تجمُّع حاشد بكراتشي "نطالب بالسماح للجنة من الأطباء يختارهم خان لتقديم الرعاية الطبية له".

وقال سلمان صفدار، محامي خان، في تقرير قدَّمه أمس الخميس "لم يبق له سوى 15% من البصر في عينه اليمنى"، وأشار إلى أن خان يشكو من "رؤية ضبابية ومشوَّشة باستمرار" منذ أكتوبر 2025، لكنَّ سلطات السجن لم تتخذ أي إجراء.

في الأثناء، قال قاسم خان -نجل رئيس الوزراء السابق- إن هذه المشكلات الصحية ناجمة عن "إهمال طبي ورفض متعمَّد" لتوفير العلاج المناسب خلال فترة احتجاز والده، وحمَّل السلطات الحاكمة مسؤولية ذلك في منشور على منصة إكس مساء الخميس.

المسألة ليست سياسية

وقال وزير الشؤون البرلمانية الباكستاني طارق فضل إن السلطات لم تُبلَّغ بأن خان يعاني مشكلة في عينه إلا من شهر واحد، وقد نُقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية يوم 24 يناير/كانون الثاني.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بالعاصمة "المسألة ليست سياسية بل طبية، وسنقدّم إليه كل الدعم الطبي الممكن".

وأظهر تقرير طبي قُدّم إلى المحكمة بتاريخ 6 من فبراير/شباط، استنادا إلى فحص أجراه طبيب عيون في زنزانته، أن الطبيب شخَّص حالة خان بانسداد في الوريد الشبكي المركزي في عينه اليمنى.

وذكر التقرير الطبي أن خان نُقل إلى معهد باكستان للعلوم الطبية في إسلام أباد لإجراء عملية جراحية استمرت 20 دقيقة بموافقته.

وأصدرت المحكمة العليا الباكستانية، يوم الخميس، أوامرها للسلطات بتشكيل فريق طبي لفحص عمران خان، وحدَّدت يوم 16 فبراير موعدا نهائيا للسماح لخان برؤية طبيبه الشخصي لإعداد التقرير عن حالته.