ترمب يعلن عزمه زيارة فنزويلا ويشيد بالرئيسة المؤقتة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة إن علاقة الولايات المتحدة بفنزويلا "جيدة جدا" وإنه عازم على زيارتها، من دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "سأقوم بزيارة لفنزويلا"، وأضاف "لدينا علاقة جيدة جدا مع رئيسة فنزويلا"، وتابع "العلاقة التي لدينا الآن مع فنزويلا أقيّمها بعشرة من عشرة".

وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة "تعمل بشكل وثيق للغاية" مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز بشأن الوصول إلى النفط.

وقال الرئيس الأمريكي عند سؤاله: هل سيعترف برودريغيز بوصفها رئيسة الحكومة الرسمية؟: "نعم لقد فعلنا ذلك. نحن نتعامل معهم، وفي الحقيقة لقد قاموا بعمل رائع حتى الآن".

وجاءت إشادة ترمب بالرئيسة الفنزويلية المؤقتة عقب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي، وفي وقت تسعى فيه إدارته إلى تعزيز صفقات النفط في البلاد.

وكان مسؤولون في إدارة ترمب قد أوضحوا -في الأسابيع الأخيرة- أن الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية حكومة رودريغيز المؤقتة.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت -في زيارة لفنزويلا يوم الخميس- إن رودريغيز هي "الرئيسة المؤقتة" التي تعمل مع الولايات المتحدة.

وأضاف رايت -في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"- أن الولايات المتحدة لن "تملي على ديلسي كيف سيكون دورها المستقبلي" في أي انتخابات مقبلة محتملة، معتبرا أن هذا القرار يعود إلى الشعب الفنزويلي.

ومن جانبها، قالت رودريغيز إنها تلقت دعوة لزيارة الولايات المتحدة، وأشارت -في مقابلة مع "أن بي سي نيوز"- إلى أن البلدين يعملان الآن على أجندة للطاقة تعود بالنفع على الطرفين، ووصفت مادورو بأنه "الرئيس الشرعي" لفنزويلا، وأكدت براءته هو وزوجته من التهم المنسوبة لهما.