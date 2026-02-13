الأمم المتحدة تبدي قلقا إزاء استهداف خبيرة معنية بحقوق الفلسطينيين

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتصاعد الهجمات والانتقادات التي تستهدف خبراءها المستقلين، وذلك عقب انتقادات صدرت عن حكومات أوروبية بحق الخبيرة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا أورتادو، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في جنيف، إن المفوضية تشعر بقلق شديد من تزايد الهجمات والتهديدات وحملات التضليل التي يتعرض لها مسؤولو الأمم المتحدة وخبراؤها المستقلون، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تُبعد الانتباه عن قضايا خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأضافت أورتادو أن استهداف الخبراء الأمميين يهدد استقلاليتهم ويقوض دورهم في توثيق الانتهاكات وتقديم تقارير موضوعية إلى المجتمع الدولي، مشددة على ضرورة احترام ولاياتهم وحمايتهم من الضغوط السياسية.

ويأتي هذا الموقف الأممي في أعقاب انتقادات وجهتها ألمانيا ودول أوروبية أخرى الأسبوع الجاري، على خلفية ما تردَّد أنها تصريحات منسوبة إلى ألبانيزي تنتقد إسرائيل، وهي تصريحات نفت المسؤولة الأممية أن تكون قد أدلت بها.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الجدل المتصاعد بشأن عمل آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، في وقت تؤكد فيه المفوضية أهمية تمكين خبرائها من أداء مهامهم بحرّية ودون ترهيب.