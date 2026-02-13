استطلاع: 47% من الإسرائيليين لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن 7 أكتوبر

أظهر استطلاع للرأي أن 47% من الإسرائيليين لا يصدقون رواية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأحداث التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل 28% يصدقونها، بينما قال 25% إنهم لا يعرفون.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار" وشمل عينة عشوائية من 593 إسرائيليا وكان هامش الخطأ 4.4%.

وبعد أن كشف نتنياهو عن وثيقة تتضمن بروتوكولات أمنية، ضمن رده على مراقب الدولة بشأن أحداث 7 أكتوبر، ادعت المعارضة أن الوثيقة قد عُدّلت بشكل متحيز وأنها لا تعكس سياسة رئيس الوزراء قبل ذلك التاريخ.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت خلالها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة، بهدف "إنهاء الحصار الجائر على غزة، المستمر آنذاك منذ 18 عاما وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.

وفي اليوم التالي بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت لعامين وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية، بتكلفة إعمار تقدر بحوالي 70 مليار دولار.

سيطرة للمعارضة

وأظهر الاستطلاع أن المعارضة في إسرائيل تعزز من قوتها في مواجهة الكتلة الداعمة لنتنياهو، ما يرفع حظوظ المعارضة نظريا في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه في حال إجراء انتخابات مبكرة ستحصل أحزاب المعارضة على 60 مقعدا بالكنيست المكون من 120 مقعدا مقابل 50 للكتلة الداعمة لنتنياهو و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تعود زيادة قوة المعارضة إلى ارتفاع شعبية حزب "يشار" برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، الذي يتوقع أن يحصل على 12 مقعدا، مقارنة بـ9 مقاعد في استطلاع الأسبوع الماضي.

ووفقا للقوانين الإسرائيلية يلزم لتشكيل حكومةٍ الحصول على ثقة 61 نائبا وما فوق بالكنيست.

وإذا لم تُجرَ انتخابات مبكرة، فستنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاء توزيع مقاعد معسكر نتنياهو على النحو التالي: "الليكود" 25 مقعدا، و"القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير 10 مقاعد، و"شاس" 8 مقاعد، و"يهوديت هتوراه" 7 مقاعد.

أما أحزاب المعارضة، فكانت: "بينيت 2026″ 21 مقعدا، و"يشار" 12 مقعدا، و"الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان 9 مقاعد، و"هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد 9 مقاعد.

فيما يحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير على 5 مقاعد والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد.

ولم يتجاوز كل من حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، نسبة الحسم، وفق الاستطلاع.

وفيما يتعلق بتفضيل رئاسة الحكومة، أشار الاستطلاع إلى أن 41% من المستطلعين يفضلون نتنياهو رئيسا للوزراء، مقابل 40% يفضلون رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، فيما قال 20% إنهم لا يملكون إجابة.

وفي حال المنافسة المباشرة بين نتنياهو وآيزنكوت، يحصل نتنياهو على 42% مقابل 38% لآيزنكوت، أما في حال مواجهة بين نتنياهو ولبيد، فيحصل الأول على 47% مقابل 30% للأخير، بحسب الاستطلاع.