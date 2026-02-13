استطلاع رأي: ثلثا الأوروبيين يشعرون بأن بلدانهم مهددة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن 68% من المشاركين في دول الاتحاد الأوروبي يرون أن بلدانهم مهددة في ظل الوضع الدولي الراهن، بينما رأى 42% من المشاركين أن سلامتهم الشخصية في خطر.

ولفت الاستطلاع إلى أن الدول التي سجلت أعلى مستويات الشعور بالتهديد هي:

فرنسا بنسبة 80%.

هولندا والدانمارك بـ77%.

ألمانيا بـ75%.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الدفاعية، اعتبر 32% من المشاركين أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوات كافية، وفي المقابل، يعتقد 52% من المشمولين بالاستطلاع أن الاتحاد قادر على تعزيز الأمن والدفاع، لكن نسبة من يشاطرون هذا الرأي انخفضت في أكبر 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

يُشار إلى أن استطلاع "يورو باروميتر 574" السريع أجرته عبر الإنترنت شركة "ديموسكوبي" لأبحاث الرأي العام، ومقرها بروكسل، بناء على طلب المفوضية الأوروبية، في الفترة ما بين 5 و12 يناير/كانون الثاني الماضي.

عشية مؤتمر ميونخ

وشمل الاستطلاع نحو 27 ألف شخص من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وعُرضت نتائجه قبل مؤتمر ميونخ للأمن، الذي ينطلق اليوم الجمعة ويستمر حتى الاثنين.

ويشارك اليوم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، ونحو 100 وزير للدفاع والخارجية، في مؤتمر ميونخ للأمن، وسط ترقب أوروبي، في ظل ضغوط قاسية تمارسها الولايات المتحدة على أوروبا واتهامها بالتقاعس، وفي ظل مواصلة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المنظمون إن "النظام الدولي الذي دمّرته قوى التدمير سيكون محور النقاشات"، وتشمل المواضيع المطروحة: تآكل النظام الدولي وتفكّك المنظومة العالمية، والردع النووي بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، والحرب في أوكرانيا وعمليات الحرب الهجينة، وغيرها من القضايا.