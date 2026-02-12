وزير خارجية كينيا يزور موسكو لبحث قضية تجنيد مواطنيه في الحرب بأوكرانيا

أعلن وزير خارجية كينيا موساليا مودافادي أنه سيتوجه إلى موسكو قريبا لمتابعة أوضاع الكينيين المحتجزين أو المصابين جراء مشاركتهم في الحرب بأوكرانيا، وللتأكيد على ضرورة وقف هذه الممارسات.

وكشفت تقارير صحفية، بينها تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية، عن ظاهرة تتمثل في استدراج مئات الكينيين إلى روسيا بوعود عمل مغرية، قبل أن يجدوا أنفسهم مجبرين على القتال في أوكرانيا.

ووفق الشهادات، تلقى هؤلاء عروضا برواتب تتراوح بين 920 و2400 يورو شهريا، لكن ما إن وصلوا إلى روسيا حتى أرغموا على توقيع عقود مكتوبة بالروسية لا يفهمونها، ليتحوّلوا إلى جنود على الجبهة الأوكرانية، وقد لقي كثير منهم حتفه هناك.

وروى أربعة كينيين عادوا من روسيا للوكالة تفاصيل مأساوية، وأكدوا أن وحدتهم، المؤلفة أساسا من أفارقة، أبيدت في دقائق بنيران الطائرات المسيّرة الأوكرانية. ووصف أحدهم المشهد بأنه "حقل مليء بالجثث".

رد رسمي كيني

من جانبها، قدّرت وزارة الخارجية الكينية في ديسمبر/كانون الأول أن نحو 200 مواطن جرى تجنيدهم قسرا، وهو رقم يعتقد أنه أقل من الواقع. وأوضحت أن بعضهم أجبر على تشغيل طائرات مسيّرة أو التعامل مع مواد كيميائية خطرة دون تدريب أو حماية. وأُعيد حتى الآن، 27 كينيا إلى بلادهم.

ظاهرة تتجاوز كينيا

ولا تقتصر القضية على نيروبي، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أحصت كييف أكثر من 1400 مقاتل من 36 دولة أفريقية ضمن صفوف القوات الروسية. وتواجه جنوب أفريقيا وضعا مشابها، حيث ناقش الرئيس سيريل رامافوزا مع نظيره الروسي قضية مواطنين خدعوا وأرسلوا إلى الجبهة. وقد أثارت ابنة الرئيس السابق جاكوب زوما ضجة بعد اتهامها بالمشاركة في عمليات التجنيد.