هبوط اضطراري لطائرة في نيجيريا يثير ردودا متباينة على المنصات

شهدت رحلة داخلية في نيجيريا لحظات توتر بعدما اضطرت طائرة تابعة لشركة "أريك إير" إلى تنفيذ هبوط اضطراري إثر تعطل أحد محركاتها أثناء الاقتراب من وجهتها.

الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-700، كانت قد أقلعت من مطار مورتالا محمد الدولي بمدينة لاغوس متجهة إلى مطار بورت هاركورت الدولي في مدينة أوماغوا، وعلى متنها 80 راكبا.

بالنسبة لكثيرين، يظل السفر جوا مصدر قلق دائم بعضهم يتجنب الجلوس قرب النوافذ خشية الارتفاعات الشاهقة، في حين يستمتع آخرون بالمشاهد من الأعلى. غير أن هذه الرحلة حوّلت المقعد المجاور للمحرك إلى زاوية توثيق استثنائية، بعدما التُقطت مشاهد للمحرك المتعطل من نافذة الطائرة.

وأوضحت الشركة في بيان أن الطاقم سمع دويا عاليا صادرا من المحرك الأيسر أثناء محاولة الهبوط في بورت هاركورت، فبادر فورا إلى تطبيق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لتنتهي الرحلة بهبوط آمن دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

في السياق ذاته، أعلن مكتب التحقيقات في السلامة الجوية النيجيري بدء تحقيق رسمي في الحادثة، وقال إن فريق تقييم أوليا توجه لتأمين الطائرة، وتوثيق الأدلة، ومقابلة الموظفين والشهود، إضافة إلى استعادة بيانات الرحلة ومعلومات مسجل الصوت.

وأشار المكتب إلى أنه سيصدر تقريرا أوليا خلال 30 يوما، على أن ينشر التقرير النهائي بعد استكمال التحقيقات لتحديد أسباب الخلل وتعزيز إجراءات السلامة الجوية.

وبينما تتواصل التحقيقات رسميا، امتد صدى الحادثة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مغردون عن مشاعر متباينة بين التعاطف والتطمين والمساءلة، وهو ما تناولته حلقة (2026/2/12) من برنامج "شبكات".

وفي تعليقه على الجانب الإنساني للحادثة، كتب عبد الحكيم:

"اتفكر في موقف الركاب وحالة الخوف والرعب والهلع واليأس التي كابدوها.. وكم حجم فرحتهم وسعادتهم بعدما شعروا بالنجاة والطمأنينة"

أما من زاوية فنية بحتة، فركزت زيتا على طبيعة الخلل، وكتبت:

"لم ينفجر بل ما زال يعمل.. لو انفجر لسقطت الطائرة".

وفي سياق طمأنة المتابعين بشأن إجراءات الطيران، شدد خميس على جاهزية الطاقم قائلا:

"الطاقم مدرب على هذه الأمور والهبوط بسلام في أقرب مطار صالح".

في المقابل، ومن زاوية المساءلة، حمّلت ولاء فرق الصيانة جزءا من المسؤولية، معتبرة: