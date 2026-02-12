قوة إسرائيلية كبيرة تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا

توغلت قوة إسرائيلية مكونة من أكثر من 60 عنصرا الأربعاء في قرية أوفانيا بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ضمن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي السورية.

وأطلقت القوة الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء القرية قبل أن تشن قصفا بالمدفعية على عدة قرى، وفق قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.

وأوضحت القناة أن القوة رافقتها 15 آلية عسكرية قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة، بعد عدة ساعات من توغلها في قرية أوفانيا.

كما قالت القناة الرسمية إن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف المدفعية أطراف قريتي جباتا الخشب وأوفانيا ومحيط تل أحمر بريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع توغله في قرية أوفانيا.

قصف مقبرة

والأربعاء أيضا، قال الدفاع المدني السوري إن إسرائيل قصفت مقبرة قرية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

وذكر -في بيان عبر حسابه على تلغرام- أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بقذيفتين قرية الصمدانية في محافظة القنيطرة -في وقت متأخر من الثلاثاء- دون تسجيل إصابات.

وخلال اليومين الماضيين، اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 شبان في ريف القنيطرة، أحدهم اعتُقل أثناء رعي الأغنام، والآخرون خلال جمعهم الحطب.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في 6 يناير/كانون الثاني الماضي بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي وبحث الفرص التجارية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي -بوتيرة شبه يومية- تنفيذ توغلات برية، وشن قصف مدفعي لاسيما في ريفي القنيطرة ودرعا، واعتقال مواطنين، وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان السوري، واستغلت الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 فأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك السارية بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.