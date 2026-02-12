قانون "إنقاذ أمريكا".. 5 أسئلة عن أحدث مواجهة بين ترمب والديمقراطيين

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قانون "إنقاذ أمريكا" بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتا مقابل 213، بعد ضغوط مكثفة من الرئيس دونالد ترمب، في مشهد يعكس الاستقطاب العميق بالسياسة الأمريكية.

لكنّ القانون، الذي يفرض قيودا غير مسبوقة على التسجيل والتصويت في الانتخابات، يواجه طريقا مسدودا في مجلس الشيوخ. فما هو هذا القانون؟ ولماذا يصفه الجمهوريون بـ"حماية النزاهة الانتخابية"، بينما يسمّيه الديمقراطيون "قمعا للناخبين"؟ ولماذا نجح في النواب لكنه سيتعثر في الشيوخ؟

ما هو قانون "إنقاذ أمريكا"؟

هو نسخة محدّثة من مشروع قانون أقره مجلس النواب العام الماضي، يهدف إلى تشديد معايير التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية.

والهدف المعلن هو "منع غير المواطنين من التصويت" وضمان "نزاهة الانتخابات"، كما يقول الجمهوريون.

ويرتبط القانون ارتباطا مباشرا بخطاب دونالد ترمب ووعوده الانتخابية، خاصة ادعاءاته بأن انتخابات 2020 كانت "مزورة".

وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الإستراتيجية الداخلية للحزب الجمهوري، فإن القانون سيساعد في زيادة إقبال ناخبي تيار "ماغا" وهي حركة تعبّر عن شعار ترمب "اجعل أمريكا عظيمة مجددا".

كيف سيغيّر القانون شكل "يوم الانتخاب"؟

إذا أُقر هذا القانون، فسيُحدِث تغييرات جذرية في طريقة تصويت الأمريكيين، إذ يشترط القانون إثبات الجنسية للتسجيل، ويحظر قبول طلب التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية ما لم يقدم المتقدم "دليلا على الجنسية الأمريكية"، وتشمل الوثائق المقبولة: شهادة ميلاد، وجواز سفر، أو بطاقة هوية تشير إلى الجنسية الأمريكية.

كما يتطلب القانون من المتقدمين عبر البريد تقديم إثبات الجنسية شخصيا أو عبر عملية بديلة تضعها كل ولاية. كما يعمل القانون على فرض الهوية الشخصية في كل ولاية لأول مرة، ويُلزم جميع الولايات بفرض "هوية شخصية تحمل صورة" للتصويت، حتى في حالة التصويت عبر البريد.

ويفرض القانون عقوبات جنائية على مخالفات معينة، ويمنح الأفراد حق رفع دعاوى قضائية خاصة ضد انتهاكات معينة.

لماذا يصف الديمقراطيون القانون بـ"قمع الناخبين"؟

ويرى الديمقراطيون أن القانون يمثل حلا لـ"مشكلة غير موجودة" و"قمعا منهجيا للناخبين"، ويستندون إلى أن تصويت غير المواطنين ممنوع قانونا بالفعل، ولذلك، يرى الديمقراطيون أن القانون "ازدواجي" ويعالج مشكلة وهمية، خاصة أن حالات تصويت غير المواطنين نادرة للغاية وفقا لدراسات متعددة.

ويتابع الديمقراطيون أن القانون يضع عبئا ثقيلا على الفئات الهشة والضعيفة، والتي قد لا تملك الوثائق المطلوبة بسهولة، مثل الطلاب والفقراء الذين قد لا يستطيعون تحمّل تكلفة الحصول على جواز سفر مثلا، وكذلك كبار السن، والأقليات الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وثائق رسمية.

لماذا مرّ في "النواب" وسيتعثر في "الشيوخ"؟

القانون مرّ في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، لكن في مجلس الشيوخ سيكون الوضع مختلفا تماما، إذ يستبعد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون تغيير قواعد مجلس الشيوخ لإضعاف عتبة الأغلبية الفائقة (60 صوتا) المطلوبة لتمرير القانون.

ماذا تعني "عتبة الـ60″؟

ثمة قاعدة إجرائية في مجلس الشيوخ تسمح لـ41 عضوا في المجلس بمنع التصويت على قانون معيّن عبر إطالة النقاش إلى ما لا نهاية. بمعنى آخر، هو "تكتيك تعطيل".

ما هي عتبة الـ60 صوتا؟ ولإنهاء هذه القاعدة الإجرائية والانتقال إلى التصويت على القانون، يحتاج الأمر إلى "تصويت إنهاء المناقشة"، ويتطلب موافقة 60 عضوا بمجلس الشيوخ من أصل 100، وهذا يعني أن أي حزب يملك 41 صوتا أو أكثر يمكنه عمليا "دفن" أي قانون بمنع التصويت عليه.

ويملك الحزب الديمقراطي 47 عضوا داخل مجلس الشيوخ من أصل 100، إضافة إلى 4 أعضاء مستقلين عادة ما يصوتون مع الحزب.