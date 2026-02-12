غرق 21 إثر انقلاب عبّارة في نهر النيل شمال الخرطوم

قالت الحكومة المحلية في ولاية نهر النيل شمالي السودان إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، مساء أمس الأربعاء، إثر غرق عبّارة في نهر النيل.

وأضافت السلطات في الولاية أنه جرى انتشال 21 جثة من ضحايا الحادث. وذكر شهود عيان أن العبّارة كانت تحمل 30 شخصا كانوا يعبرون بين ضفتي النهر شمال العاصمة الخرطوم.

من ناحية أخرى، قالت "شبكة أطباء السودان" المستقلة إن الحادث وقع في منطقة "طيبة الخواض" بمحلية شندي، وإن عدد الضحايا يتجاوز 27 شخصا بينهم نساء وأطفال ومُسنون.