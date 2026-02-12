عودة 46 فلسطينيا إلى غزة عبر معبر رفح

وصل 46 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال إلى قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وسط قيود إسرائيلية مشدَّدة.

وقالت مصادر بالمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 46 فلسطينيا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينهم مرضى كانوا يتلقون العلاج في الخارج.

وحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، غادر قطاع غزة أمس الأربعاء عبر معبر رفح 47 فلسطينيا (17 مريضا و30 مرافقا).

ويوم 2 فبراير/شباط الجاري، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ مايو/أيار 2024، بشكل محدود جدا وبقيود مشدَّدة للغاية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، أمس الأربعاء، أن 488 مسافرا فقط من أصل 1800 تمكنوا من عبور معبر رفح ذهابا وإيابا، منذ إعادة فتحه حتى أول أمس الثلاثاء، وذلك بنسبة التزام إسرائيلي تقارب 27%.

وذكر المكتب أن 275 مسافرا تمكنوا من مغادرة القطاع، في حين وصل 213، وجرى رفض مغادرة 26 إلى مصر خلال تلك المدة.

ولم يذكر المكتب المرجعية التي استند إليها في تحديد الرقم الإجمالي للمسافرين الذين يُفترَض عبورهم من رفح.

وبحسب إعلام مصري وإسرائيلي، كان متوقعا أن يعبر إلى غزة يوميا 50 فلسطينيا وإلى مصر عدد مماثل، بين مرضى ومرافقين، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.

وتشير تقديرات فلسطينية في غزة إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، نتيجة الوضع الكارثي للقطاع الصحي جرّاء تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتفيد معطيات شبه رسمية بتسجيل نحو 80 ألف فلسطيني أسماءهم للعودة إلى غزة، في مؤشر واضح على إصرار الفلسطينيين على رفض التهجير والتمسك بالعودة رغم الدمار الإسرائيلي.

وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخُّل إسرائيلي.

إعلان

وكان يُفترَض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وخلَّفت حرب الإبادة، التي بدأتها إسرائيل في قطاع غزة يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.