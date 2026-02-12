عاجل | وزير الخارجية السوداني: تدخل جهات خارجية يؤجج الحرب في السودان
Published On 12/2/2026|
آخر تحديث: 08:48 (توقيت مكة)
عاجل | وزير الخارجية السوداني: نطالب الاتحاد الإفريقي برفع تعليق عضوية السودان
عاجل | وزير الخارجية السوداني: الحرب ليست غايتنا ومستمرون في البحث عن السلام
عاجل | وزير الخارجية السوداني: الحرب في السودان وصلت نهاياتها
عاجل | وزير الخارجية السوداني: الدعم السريع يستغل موارد الذهب في الأراضي التي يحتلها بطريقة غير مشروعة
المصدر: الجزيرة