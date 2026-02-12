طهران تنفي صحة تقارير عن "إعدامات سرّية" لمعتقلي الاحتجاجات

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، صحة تقارير تحدثت عن تنفيذ سلطات بلاده "آلاف الإعدامات" بحق معتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، ووصفها بأنها "حملات تضليل وتشويه" تقودها وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب تعبيره.

وفي منشور على منصة إكس، أشار عراقجي إلى صحيفة إسرائيل هيوم من دون أن يسميها، قائلا "كلما نشرت وسيلة إعلامية مرتبطة بالمليارديرة ميريام أديلسون ادعاء مثيرا ضد إيران، ينبغي التساؤل أولا: في خدمة مَن يأتي هذا الادعاء؟".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "وسيلة إعلام أدلسون" زعمت -قبل ساعة واحدة فقط من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض- أن إيران "قامت بخداع" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدا أن "الوقائع على الأرض تناقض هذه المزاعم تماما".

وشدَّد عراقجي على أنه "لم تُنفَّذ أي إعدامات"، وأنه "لم يكتمل أي مسار قضائي بعد"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "أكثر من ألفي سجين شملتهم قرارات العفو" بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإيرانية.

نفي رسمي

وبالتوازي مع موقف وزارة الخارجية، نفى مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية الإيرانية، مساء الأربعاء، ما جرى تداوله بشأن "إعدامات سرّية بالآلاف" لمتظاهرين موقوفين، واصفا تلك التقارير بأنها "عارية عن الصحة".

وأكد المركز أن أيّا من القضايا المرتبطة بما تصفها السلطات بـ"أعمال الشغب الأخيرة" لم يصل حتى الآن إلى مرحلة صدور "حكم نهائي قطعي قابل للتنفيذ"، مشددا على أن الملفات لا تزال قيد النظر والمتابعة لدى المراجع القضائية المختصة.

وأضاف البيان أن "أي ادعاء بتنفيذ إعدامات لأشخاص على خلفية الأحداث الأخيرة هو ادعاء كاذب ومفبرك ولا أساس له من الصحة"، في إشارة إلى ما تداولته منصات ووسائل إعلام خارجية خلال الساعات الماضية.

إعدامات سرّية

وكانت صحيفة إسرائيل هيوم قد زعمت -قبل ساعات من اللقاء بين نتنياهو وترمب- أن عمليات قتل المتظاهرين في إيران ما زالت مستمرة "بصورة سرّية"، متحدثة عن "قتل آلاف المعتقلين" من المتظاهرين، إما بإطلاق النار أو خنقا أثناء الاحتجاز، ضمن ما وصفته باستمرار حملة قمع بعيدا عن الأضواء.

وشهدت إيران في نهايات ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات، تضاربت الروايات بشأن حصيلة ضحاياها وأعداد الموقوفين ومسؤوليات سقوط القتلى. وبحسب ما أوردته بيانات رسمية، بلغ عدد القتلى 3117 شخصا.

وتحدثت السلطات عن اعتقال آلاف الأشخاص خلال تلك الأحداث بتهم تتعلق بـ"الأنشطة الإرهابية وأعمال الشغب والتحريض"، من دون إعلان حصيلة نهائية للموقوفين حتى الآن.