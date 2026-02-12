"طرق الموت".. عندما يصبح المجاز حقيقة في السودان

لم تعد "طرق الموت" مجرد تعبير مجازي في الحالة السودانية بل أصبحت واقعا ومسارات يسلكها الفارون من أهوال القتال إلى مصائر لا يعرفونها.

ووفق تقرير أعدته سلام خضر للجزيرة، فقد شهد السودان موجات نزوح هائلة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل 3 سنوات، لكن الطرق التي يسلكها النازحون باتت أكثر خطرا حتى إن كانت بعيدة عن مناطق الاشتباكات.

ومع اشتداد الحرب، تحولت الطرق إلى كمائن إعدام يسلكها الفارون أملا في النجاة ولا يجدون إلا مزيدا من اليأس، كما تقول منظمة "أطباء بلا حدود".

وهكذا، تحركت كتل بشرية منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، هربا من القتال، ففر الملايين من العاصمة الخرطوم ومحيطها قسرا إلى الشمال والشمال الشرقي، وأحيانا إلى الوسط.

لكن الفرار لم يضمن النجاة لمن اختاروه، حيث لاحقت صنوف القتل الباحثين عن النجاة، وتبدى الرعب والانتهاكات المروعة التي فتكت بالناس في الجنينة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2023.

آنذاك، لجأ الناجون من هجوم الدعم السريع للفرار إلى مدن مجاورة أخرى أو إلى تشاد حاملين ما عايشوه من جرائم في ذاكرتهم، وكشفت الشهور التالية أن السيناريو نفسه سيتكرر في الفاشر والمخيمات المحيطة بها.

وبالفعل، جاء الدور على مخيمات النزوح حول نيالا والفاشر، عاصمة إقليم دارفور، والتي كانت ملاذا للنازحين من حرب 2003، الذين بقوا أحياء ليشهدوا فصلا جديدا من المأساة، فقد حاصرتهم قوات الدعم السريع وبدأت استهداف كل من يفكر في الخروج بحثا عن طعام.

ووصف أحد النازحين الذين يعيشون بالمخيم محاولة تهريب السلع الغذائية بالمخاطرة، قائلا إنه يعرف 10 شبان على الأقل حاولوا القيام بهذا الأمر لكنهم اعتقلوا وقتلوا في حوادث مختلفة.

وكان مخيم زمزم أحد هذه المخيمات التي استهدفتها الدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي لتعيد موجهة نزوح جماعي باتجاه طويلة والفاشر، التي وصلها الموت سريعا.

موت من كل مكان

فبعد حصار دام أكثر من 500 يوم، شن الدعم السريع هجوما واسعا من عدة محاور فغرقت المدينة في القتل الجماعي والتنكيل بالسكان الذين لم يكن أمامهم سوى الفرار نحو مدينة طويلة التي تبعد نحو 70 كيلومترا غربا.

وقالت واحدة من الهاربات إن زوجها قتل خلال محاولة الخروج من الفاشر، وإن جثته بقيت في الطريق، بينما واصلت ومن معها السير لـ3 أيام بعدما سرق الدعم السريع منهم كل شيء.

ووثقت الأمم المتحدة شهادات نازحين قطعوا المسافة سيرا على الأقدام في رحلة تستغرق بين 3 و4 أيام، ونقلت منظمات أممية شهادات صادمة لناجين تعرضوا خلال فرارهم للملاحقة والاعتداء والسرقة.

وفي كل مسارات النزوح، كان العنف المروع يلاحقهم أينما ذهبوا حيث اختطف الدعم السريع مئات منهم وطلب فدية لإطلاق سراحهم، وتشتت شمل عائلات أخرى وتاه أطفال عن ذويهم، حسب ما أكده المجلس النرويجي للاجئين.

ولم يكن الموت والخطف وحدهما يلاحقان النازحين، فقد حاصرهم الحرّ أيضا من كل مكان بعدما وصلت درجات الحرارة خلال هجوم الدعم السريع على الفاشر إلى 39 و42 درجة مئوية.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 70 ألفا فروا من المدينة بعد سيطرة الدعم السريع عليها لكن بعضهم قضى عطشا أو جوعا ومنهم من بقي مصيره مجهولا.

وتكتفي الأمم المتحدة بوصف ما يجري في السودان بأسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث وهي كلمات تعني مجرد حبر على ورق بالنسبة للسودانيين لأنها لا توقف الموت الذي يلاحقهم منذ عقود.