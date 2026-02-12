صحيفة إسرائيلية: لقاء ترمب ونتنياهو الأخير هو الأكثر غرابة

لم يعد أحد يُحصي عدد المرات التي التقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ عام 2016.

لكن إذا كان هناك ما يميز لقاءهما مساء الأربعاء، فهو اختلافه الجذري عن اللقاءات السابقة، ولا سيما من حيث انخفاض مستواه العلني إلى حدّ غير مسبوق، بحسب صحيفة إسرائيل هيوم.

وأفادت تقارير صحفية أن ترمب شدد، خلال اللقاء، على رغبته في مواصلة المحادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق، في وقت أكدت فيه طهران إمكانية التوصل إلى "اتفاق عادل".

وكتب ترمب -على منصته "تروث سوشال"- أنه ونتنياهو لم يتوصلا إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران، وفق وصفه.

وفي تقرير مراسلها للشؤون الدبلوماسية، أرئيل كاهانا، وصفت صحيفة إسرائيل هيوم لقاء الأربعاء بأنه "الأكثر غرابة"، نظرا لغياب المظاهر الاحتفالية والزخم الإعلامي المعتاد.

فخلافًا للقاءات السابقة، اتسمت هذه الزيارة بالسرية والهدوء المتعمد، حيث غابت المؤتمرات الصحفية المشتركة ولقطات المصافحة التقليدية، في محاولة من الطرفين لتقليل "الضجيج" العام حول الزيارة وتجنب الحساسيات السياسية المرتبطة بالتأثير الإسرائيلي في واشنطن، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الهدوء الخارجي، الذي يشبه صقيع واشنطن، يخفي وراءه نقاشات ساخنة ومصيرية حول الملف الإيراني.

فرغم محاولة البيت الأبيض إبعاد هذا الملف "المتفجر" عن الأضواء، فإن التصريحات الصادرة عن دوائر مقربة من ترمب، مثل عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جون كينيدي وليندسي غراهام، تؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبنى إستراتيجية حازمة اتجاه طهران، تعتمد بشكل كبير على التنسيق الاستخباري مع إسرائيل لتحديد الخيارات المتاحة.

الزيارة نفسها جاءت قصيرة وعملية إلى حد لافت. فقد أمضى نتنياهو أقل من 30 ساعة على الأراضي الأمريكية، في رحلة تُعد الأقصر له على الإطلاق.

ووفق الصحيفة، جاءت الزيارة في وقت تراجع فيه الاهتمام الإعلامي الأمريكي بنتنياهو، حيث انصرفت القنوات التلفزيونية بشكل شبه متواصل إلى متابعة قضية اختفاء نانسي غاثري، والدة إحدى مذيعات شبكة "أي بي سي" التي اختُطفت من منزلها قبل أسبوعين ولم يُعثر عليها بعد.

كاهانا: كل المؤشرات تدل على أن محاولة إظهار أجواء باردة ومتحفظة في العلن كانت على النقيض تماما مما جرى خلف الأبواب المغلقة

لكن كل المؤشرات تدل على أن محاولة إظهار أجواء باردة ومتحفظة في العلن كانت على النقيض تماما مما جرى خلف الأبواب المغلقة.

فعلى العكس، بدا أن نتنياهو تعمّد -بحسب الصحيفة- التقليل من المظاهر الإعلامية للزيارة، في مسعى لتفادي تعزيز الادعاء الزائف والمعادي للسامية القائل إن إسرائيل تملي على الولايات المتحدة سياساتها.

وتوقع المراسل كاهانا في تقريره أن المواجهة العسكرية بين واشنطن وإيران أصبحت مسألة وقت، خاصة مع فشل المسار الدبلوماسي، وتصاعد نبرة الخطاب الإيراني، ورفض طهران مناقشة ملفات الصواريخ والنفوذ الإقليمي.

وخلص التقرير إلى أن اللقاء -وهو السابع بين ترمب ونتنياهو منذ يناير 2025- لم يكن اجتماعا بروتوكوليا بقدر ما كان جلسة لــ"مجلس حرب"، مرجّحا أن يكون تمديد زمن المحادثات دليلا على أنهما ناقشا بالفعل خيار العمل العسكري.