صحف عالمية: إيران ترى الحرب أمرا حتميا وقوتها الصاروخية خطا أحمر

تحدثت صحف عالمية عن خلاف في الأولويات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران، في حين أشارت أخرى إلى قيام إسرائيل بعملية تطهير عرقي شبه كاملة بالضفة الغربية.

فقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن البرنامج الصاروخي الإيراني يتصدر مخاوف إسرائيل، في حين يتصدر برنامجها النووي مخاوف ترمب.

وقالت إن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- يرى أن التهديد الأكثر إلحاحا حاليا يتمثل في سرعة بناء طهران قدرتها على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ونقلت نيويورك تايمز عن محللين أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "لن يوافق أبدا على تقليص قدرة بلاده على استخدام الصواريخ لضرب إسرائيل أو القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".

فهذه الترسانة، وفق المحللين، هي "الضمانة الوحيدة لعدم إسقاط النظام"، وطهران "باتت تعتمد عليها بشكل أكبر وسيلة ردع".

وفي شأن متصل، قال مسؤول أوروبي على اتصال بالقيادة الإيرانية، لصحيفة واشنطن بوست، إن العديد من المسؤولين في طهران يرون أن المواجهة مع الولايات المتحدة "أمر لا مفر منه" وأن المفاوضات الحالية ستؤجل العملية العسكرية فقط.

كما نقلت الصحيفة عن محلل بالجامعة العبرية في القدس قوله إن نتنياهو "يسعى جاهدا خلال زيارته الحالية لواشنطن لترتيب الضربات العسكرية على إيران".

تطهير عرقي بالضفة

أما هآرتس الإسرائيلية، فقالت إن حكومة نتنياهو نفذت تطهيرا عرقيا شبه كامل في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، وإن عدم الإعلان عن ضم الضفة رسميا "لا ينفي حقيقة أن عنف المستوطنين المتواصل يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وقال مراسل الصحيفة في الضفة ماتان غولان إن التغييرات التنظيمية التي تفرض سيادة تل أبيب على مناطق كانت مخصصة لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني "يدفع بقوة نحو هذا الضم"، وإن الجيش فشل في توفير حماية كافية تُمكّن الفلسطينيين من البقاء في منازلهم.