شهيد و5 مصابين بنيران الاحتلال خارج حدود انتشاره في غزة

استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها وسط قطاع غزة، في استمرار خرقها لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول ومنصات فلسطينية إن الشاب محمد سليم دبابش استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة الزرقاء شمال شرقي مدينة غزة، وأشارت إلى أنه جرى نقل الشاب إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة شمالي القطاع.

كما قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن 5 فلسطينيين أصيبوا، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى وسط القطاع، دون توضيح طبيعة إصاباتهم.

وفجرا، أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان، بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة، وسط إطلاق نار على شارع صلاح الدين الرابط بين مدينة غزة ومناطق وسط القطاع. وشمالي القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مخيم جباليا وراء "الخط الأصفر" دون نتائج أولية.

ويفصل "الخط الأصفر" بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي التي تبلغ نحو 53% من مساحة القطاع شرقا، والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وأفادت مصادر اليوم الخميس بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء انتشلت جثامينهم، و5 إصابات، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و49 شهيدا، و171 ألفا 691 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1583، بينما جرى انتشال 724 جثمانا.

وكانت إسرائيل قد بدأت في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية، بتكلفة إعمار تقدر بحوالي 70 مليار دولار.