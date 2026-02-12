شركة تركية لصناعات الصواريخ توقع اتفاقيات مع السعودية

قالت شركة تركية متخصصة في الصناعات الصاروخية إنها وقعت اتفاقات مع هيئة سعودية حكومية مسؤولة عن الصناعات العسكرية من أجل إنتاج أنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن شركة روكيتسان التركية لصناعات وتجارة الصواريخ، قولها إنها وقعت اتفاقيات تتعلق بالإنتاج المشترك للصواريخ المجنحة، إضافة إلى بيع وإنتاج مشترك لأنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وذكرت الوكالة أن توقيع الاتفاقيات جاء خلال معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض الذي يستمر حتى 12 فبراير/شباط الجاري. وتتصدر روكيتسان صناعة الصواريخ والذخائر الصاروخية في قطاع الصناعات الدفاعية التركي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقيات الموقعة تشمل اتفاقيات للإنتاج المشترك للصواريخ المجنحة، وبيع وإنتاج مشترك لأنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات، بهدف تعزيز الفعالية التشغيلية للمنصات القتالية. وتركّز الاتفاقيات على توطين الخبرات التكنولوجية داخل السعودية.