خبير عسكري: هذا ما يعنيه تسلم سوريا قاعدة التنف العسكرية

يعكس تسلم القوات السورية قاعدة التنف العسكرية الثقة الأمريكية المطلقة في قدرة دمشق على مكافحة الإرهاب وإدارة شؤونها الداخلية دون تدخل خارجي، كما يقول الخبير العسكري هشام المصطفى.

فقد أعلنت وزارة الدفاع السورية -اليوم الخميس- تسلمها القاعدة الواقعة في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، وقالت إن قواتها انتشرت داخلها وفي محيطها.

وتحظى هذه القاعدة بأهمية كبيرة كونها تقع في عمق البادية السورية، حيث لا يزال تنظيم الدولة موجودا وإن تراجعت خطورته بشكل كبير، وفق ما قاله الخبير العسكري في مقابلة مع الجزيرة.

ونجحت سوريا في التعامل مع العديد من الجماعات الإرهابية منذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو ما دفع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة لتسليمها قاعدته في التنف، رغم أنه لم ينسحب من قواعد مماثلة في دول أخرى، حسب هشام المصطفى.

بيد أن الحكومة السورية -والحديث للخبير- ستواجه العديد من التحديات في هذه المنطقة لأنها قد تتعرض لهجمات من تنظيم الدولة أو من بعض المليشيات التابعة لإيران.

وجرى تسلم القاعدة بالتنسيق مع القوات الأمريكية، وبدأت القوات السورية الانتشار في محيطها، ومن المقرر أن تتسلم قوات حرس الحدود هذه القاعدة المهمة.

وسيقوم حرس الحدود بمواجهة أي خطر محتمل لتنظيم الدولة وتأمين البادية السورية والمثلث الحدودي لمنع تهريب المقاتلين أو السلاح، حسب ما ذكره مراسل الجزيرة في دمشق عمرو حلبي.